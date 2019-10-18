Avrupa Merkez Bankası’nın yeni başkanı Lagarde oldu

Brüksel’de toplanan Avrupalı liderler eski Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde’ı Avrupa Merkez Bankası’nın başına resmen atadı.

Yeni görevini sekiz yıl sürdürmesi beklenen Fransız Christine Lagarde, İtalyan Mario Draghi’den boşalacak koltuğa 1 Kasım 2019 tarihinde oturacak.

Avrupa Merkez Bankası’nı ilk kez bir kadın yönetecek

Euro Bölgesi’nde bulunan 19 ülkenin para politikasını yönetmekle yükümlü Avrupa Merkez Bankası’nı ilk kez bir kadın yönetecek. 1998 yılında Frankfurt’ta kurulan Avrupa Merkez Bankası’nın temel görevi, Euro Bölgesi’nde fiyat istikrarını korumak.

Christine Lagarde kimdir ?

Gerçek ismi Christine Lallouette olan Christine Lagarde 1956 yılında, dokuzuncu Paris’te Katolik bir ailede dünyaya geldi.

Hem avukat, hem iş insanı hem politikacı olarak görev yapan Christine Lagarde senkronize yüzme dalında Fransız milli takımının da uzun süre üyesiydi.

Bir uluslararası Amerikan hukuk bürosunda çalıştıktan sonra Lagarde, 2005 – 2007 yılları arasında Villepin hükümetinde Dış Ticaret Bakan Yardımcısı oldu. Daha sonra ise 2007’de Fillon hükümetinin Tarım ve Balıkçılık Bakanı oldu. Haziran 2007’den 2011’e kadar Ekonomi ve Maliye Bakanlığı yaptı.

2011 yılında Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) başına geçti. Temmuz 2019 ‘da Avrupa Merkez Bankası başkanı olabilmek için İMF başkanlığı görevinden istifa etti.