‘El Chapo’nun oğlu yakalandı, sokaklar karıştı!

‘El Chapo’ (bücür) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğlu Ovidio Guzman Lopez, Meksika’nın Culiacán kentinde rutin bir devriye sırasında bir evde ele geçirildi.

Ovidio Guzman Lopez’in ABD’de uyuşturucu akışını sağlayan en büyük kartel olan Sinaloa kartelinin eski lideri olduğu açıklandı.

Yetkililerin açıklamasına göre, kartel üyeleri Ovidio Guzmán’ı güvenlik güçlerinin elinden kurtarmak için ateş açtı.

Ağır silahlara sahip kartel destekçisi olan maskeli adamlar, Meksikalı askerlerle karşı karşıya geldi.

50 kalibrelik keskin nişancı tüfekleri ve kamyona monte makineli tüfeklerle güvenlik güçlerine saldıran kartel üyeleri, sokakları ateşe verdi. Silahlı adamlar önemli caddeleri kontrol alarak yanan araçlarla barikatlar yaparak şehre girişi engelledi. Kartele bağlı silahlı saldırganlar, şehri dolaşırken yol kenarındaki otomobilleri ve bir benzin istasyonu da ateşe verdi.

Olayları gören siviller, yakınlardaki bir süpermarketin koridorlarında rafların aralarına saklanırken, kimileri de banliyö caddelerinde saklanacak yer aramak için kaçıştılar. Kamu Güvenliği Bakanı Alfonso Durazo, basına yaptığı açıklamada, ülkenin batı eyaleti Sinaloa’nın Culiacan kentinde Guzman’ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez’in rutin bir devriye sırasında polis tarafından yakalandığını belirterek, daha sonra kartel üyelerinin güvenlik güçlerine ateş açtığını kaydetti.

Çete üyelerinin caddeleri kapattığını, araçları ateşe verdiğini ve kentte paniğe neden olduğunu ifade eden Durazo, kentin güvenliği için güvenlik güçlerinin operasyonu durdurduğunu söyledi. Durazo, kentte şiddetin önlenmesi amacıyla Ovidio Guzman’ın serbest bırakıldığını açıkladı.

Guzman ailesinin avukatlarından Jose Luis Gonzalez Meza, yaptığı açıklamada Ovidio Guzman’ın “hayatta ve özgür” olduğunu belirtti.Ülke basınında yer alan haberlerde kentte çıkan kargaşa sırasında 30’a yakın mahkumun ceza evinden kaçtığı ifade edildi.

Sinaloa Valisi Quirino Ordaz Coppel, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Culiacan kentinin güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını belirterek, halkı tedbirli olmaları konusunda uyardı.