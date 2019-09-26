İnci Türkay ve Atilla Saral 11 yılın ardından Londra’da evlendi. 11 yıldır birlikte olan oyuncular İnci Türkay ve Atilla Saral nikah masasına oturdu. Londra'da gerçekleşen sade bir nikah töreniyle evlenen çifti yakın çevresi yalnız bırakmadı..

11 yıldır birlikte olan oyuncular İnci Türkay ve Atilla Saral nikah masasına oturdu. Londra’da gerçekleşen sade bir nikah töreniyle evlenen çifti yakın çevresi yalnız bırakmadı.

Televizyon dizisi ‘Sihirli Annem’ ile ün kazanan oyuncu İnci Türkay, meslektaşı Atilla Saral ile evlendi..

Londra’da sade bir nikah

Cumartesi günü Londra’da gerçekleşen sade bir nikah töreni ile dünyaevine giren çifti, bu mutlu gününde yakın çevresi yalnız bırakmadı.

.

11 yıllık mutlu birliktenlik

Geçtiğimiz cumartesi günü nikahı kıyılan çiftin, 11 yıllık beraberliği evlilikle taçlanmış oldu.

.