Hilal Cebeci 6 yıl önce Londra’da evlenmiş

2 hours önce
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Bir dönem sosyal medyada paylaştığı seksi pozlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Hilal Cebeci’den yıllar sonra evlilik itirafı geldi.

Ünlü şarkıcı Hilal Cebeci 2013 yılında evlendiğini duyurdu. Eşinin ricası üzerine bu zamana kadar evlendiğini saklayan Cebeci, 6 yıl sonra sessizliğini bozdu.

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından; ‘Benim değerli sevenlerim, 2013 yılında Londra’da sessizce evlendim. Eşimin benden tek ricası magazinden uzak yaşamamdı. O yüzden beni göremiyorsunuz. Bu konuda tepkilisiniz, görmek istiyorsunuz ama beni zaten sosyal medya sayfalarımdan takip ediyorsunuz. Bana anlayış göstereceğinizi umuyorum. Sizleri çok seviyorum.’ mesajını paylaştı.

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