Sussex Düşes’i mutfağa girdi

Sosyal medyayı etkin kulanan Sussex Dükü Prens Harry‘nin eşi Meghan Markle mutfağa girerek yemek yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Sussex Düşesi Meghan Markle bir restoranın mutfağını sürpriz şekilde ziyaret etti. Markle, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Markle’ın yazdığı yemek kitabının geliriyle açılan mutfakta sıcak şekilde karşılanan Düseş, takipçilerinden tam not aldı.

KIYAFETİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Öte yandan takipçileri tarafından Markle’nin kıyafeti çok beğenildi. Markle’nin paylaşımına yorum yapan bir takipçisi, “Prens Harry ile çok yakışıyorsunuz. Çok güzelsiniz.” yorumunu yaptı. (HABERLER.COM)