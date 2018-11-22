Rus seri katile ömür boyu hapis

52 dakika önce
0 91 Bir dakikadan az

Rusya’nın Sibirya bölgesinde yaşayan eski polis memuru Yevgeniy Çuplinskiy, 19 kadını öldürdüğü suçlamasıyla yeniden görülen davasında,  ömür boyu hapse mahkum edildi.

Sibirya’nın Novosibirsk şehrinde 19 kadını öldürdüğü gerekçesiyle  hapiste bulunan Çuplinskiy’nin davası tekrar karara bağlandı.

Bölge mahkemesi tarafından görülen davada, Çuplinskiy suçlu  bulunurken, yeniden ömür boyu hapse çarptırıldı.

Rusya Temyiz Mahkemesi, eylül ayında bölge mahkemesi tarafından  Çuplinskiy’e ömür boyu hapis cezası verilmesiyle sonuçlanan davaya yapılan itiraz  neticesinde davanın yeniden görülmesine hükmetmişti.

Yaşları 18 ila 31 arasındaki 19 kurbanını 1998-2005 yılları arasında  öldüren Çuplinskiy, kurbanlarının cesetlerini parçalayarak Novosibirsk’in çeşitli  bölgelerine saklamıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, katilin yakalanması için toplam 5 bin  kişiyi sorgulamıştı. Çuplinskiy 2016’da tutuklamıştı.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 hafta önce
357

Adriana Lima’ya Rus rakip!

4 hafta önce
563

Anastasia Kvitko: Milyonlarca kadın beni kıskanıyor

27 Eylül 2018
603

Salisbury zanlısının ‘Gerçek Kimliği’ tespit edildi

26 Eylül 2018
518

Rus iş adamı Abramovich, Chelsea’yi 3 milyar sterline satıyor

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin