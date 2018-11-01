Sıla, Ahmet Kural’dan şikayetçi oldu: Kafama kül tablasıyla vurdu Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu ve mahkemeden "Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına" yönelik koruma kararı aldırdı.

Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural’dan şikayetçi oldu ve mahkemeden “Kural’ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına” yönelik koruma kararı aldırdı. 38 yaşındaki şarkıcı, ifadesinde “Yerlerde sürüklendim, kafamı duvarlara vurdu. Yoğun hakarete maruz kaldım” dedi.

Sıla Gençoğlu, avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ‘müşteki’ sıfatıyla ifade verdi.

“AHMET KURAL’DAN ŞİKAYETÇİYİM”

İfade verme işleminin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan şarkıcı, “Bir hukuki sürecin içindeyiz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Zamanı gelince zaten konuşacağız. Savcılığa ifade vermeye geldim. Ahmet Kural’dan şikayetçiyim” dedi.

“DARP, CEBİR, PSİKOLOJİK ŞİDDET, HAKARET VE TEHDİT”

Sıla’nın avukatı Rezan Epözdemir, daha önce İstanbul Aile Mahkemesi’nde koruma talebinde bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Aile Mahkemesi uygun gördü, fiziki şiddet nedeniyle ilgili kanun gereği başta uzaklaştırma olmak üzere koruma kararı verdi. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Bununla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayetçi olduk. Başsavcılık makamı da Sıla Hanım’ın müşteki sıfatıyla ifadesine başvurdu. Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturma. Artık bundan sonra top yargıda.”

Rezan Epözdemir, mahkemenin Ahmet Kural aleyhine dün itibariyle 3 aylık bir koruma kararı verdiğini ve bu kararın, “evden ve iş yerinden uzaklaştırma ile kitle iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme” yönünde olduğunu da sözlerine ekledi.

“YERLERDE SÜRÜKLENDİM, KAFAMA KÜL TABLASIYLA VURDU”

Haber Global’indan Selahattin Günday’ın haberine göre; olay, 29 Ekim’de saat 04.00 sularında Ahmet Kural’ın evind gerçekleşiyor. Ünlü oyuncunun alkollü olduğu belirtiliyor. Sıla’nın, verdiği ifadede”Yerlerde sürüklendim, kafam duvarlara vuruldu. Kaçmaya çalıştığım sırada Ahmet Kural tekrar yakaladı ve kafama kül tablasıyla vurdu. Yoğun hakarete maruz kaldım. Yaklaşık 45 dakika sürüyor bu saldırı” şeklinde konuşuyor.

Evden çıkmaya çalışırken Ahmet Kural’ın kendisini yakaladığını ve tekrar bir boğuşma olduğunu belirten şarkıcı, bu sırada üstünün parçalandığını, zorlukla kapıyı açıp kaçtığını ifade ediyor. Sıla panik içinde şoförüne ulaştığını ve şoförü tarafından kurtarıldığına söylüyor.

Olaydan hemen sonra eve gittiğini, evindeki hizmetçisinin de kendisini görünce şoka girdiğini belirten Sıla, onları da tanık gösteriyor. Karakola gidip darp raporu alınıyor. Vücudundaki morluklar tespit ediliyor, daha sonra savcılığa başvuruluyor.