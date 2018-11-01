Bingöl Zaza gol yağdırdı: 12-0

Akol Properties Türk Ligi İkinci Küme’de Bingöl Zaza FC, Baf Ülkü Yurdu’na gol yağdırdı.

Peter May Sports Centre’da oynanan puan mücadelesinde baştan sona üstün olan Bingöl Zaza FC, sahaya 9 futbolcu ile çıkabilen rakibi karşısında 90 dakika boyunca gol arayan taraftı.

İlk 45 dakikayı da 5-0 önde tamamlayan Bingöl Zaza FC, son yarıda daha da tempo artırarak haftanın farklı skorlarından birine imza attı ve ligde ikinci sıraya yerleşti.

Bingöl Zaza FC’nin gollerinden üçünü Erdi, ikişer tanesini Lucio, Erdim, Aziz, diğerlerini de Ali, Ömer Zaza ve Juli kaydetti.