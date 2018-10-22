Kohan’dan, hobi açıklaması: Soyunmak ve suşi yemek! Cesur paylaşımlarıyla İngiltere'yi sallayan Instagram fenomeni Sarah Kohan, hobilerini açıklayarak, "Hayatımda en büyük hobi soyunmak ve suşi yemek." dedi.

Cesur paylaşımlarıyla İngiltere’yi sallayan Instagram fenomeni Sarah Kohan, hobilerini açıklayarak, “Hayatımda en büyük hobi soyunmak ve suşi yemek.” dedi.

İngiltere Premier Lig’de West Ham United‘ın futbolcusu Javier Hernandez‘in yeni sevgilisi Sarah Kohan, yaptığı bomba açıklamalarla İngiliz basınını salladı.

“SOYUNMAK VE SUŞİ YEMEK”

Hernandez’in sevgilisi Sarah Kohan, tüm dünyayı geziyor. Çektirdiği fotoğrafları da sosyal medya hesabında yayınlıyor. Harvard Üniversitesi‘nde hukuk okuyan model Sarah Kohan, dünyayı gezmek için eğitimini dondurmaya karar vermişti. En son verdiği röportajla yine gündem olmayı başardı. Sarah Kohan, hayatındaki en büyük iki hobisinin, soyunmak ve suşi yemek olduğunu söyledi. (HABERLER.COM)