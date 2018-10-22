Haringey’deki ‘gaz kaçağı’ endişeye yarattı

Haringey'de “büyük bir gaz kaçağı” nedeniyle bölge tahliye edildi.

2 saat önce
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Haringey’de “büyük bir gaz kaçağı” nedeniyle bölge tahliye edildi.

Pazar sabahının erken saatlerinde meydana gelen Cadent Gas kaynaklı gaz kaçağının Endymion Road ve Seven Sisters Road arasındaki alanda etkili olması sonucunda Green Lanes’in etrafındaki yollar kapatıldı.

Sızıntının kaynağının belirlenmesi ve kaçağın engellenmesi amacıyla Pazar günü gün boyu ve bugün içerisinde çalışmalar devam etti.

Cadent Gas, mühendislerinin hala hasarı engellemek amacıyla çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Green Lanes’in etrafındaki yollar kapatılması sonucunda Transport for London, birçok otobüs güzergahını başka yollara yönlendirdi.

Londra İtfaiyesi, gaz sızıntısını “büyük” olarak nitelendirdi ve mürettebatın mühendislere yardım etmek için çağrıldığını söyledi.

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