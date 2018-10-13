Kim Kardashian: Kalçalarım çok büyük!

ŞÖHRETİNİ bir anlamda cesur giyim tarzı ve geniş kalçalarına borçlu olsa ABD’li magazin yıldızı Kim Kardashian, kalçalarından dolayı mutlu olmadığını itiraf etti

1 saat önce
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ŞÖHRETİNİ bir anlamda cesur giyim tarzı ve geniş kalçalarına borçlu olsa ABD’li magazin yıldızı Kim Kardashian, kalçalarından dolayı mutlu olmadığını itiraf etti. “Kıvrımları seviyorum ama kalçalarımı sevmiyorum ve benim kalçalarım çok büyük” diyen ABD’li yıldız, “Kendime güvenimi kaybettim” şeklinde konuştu.

Ailesiyle birlikte yaptığı ‘Keeping Up with the Kardashians’ adlı reality şov programında konuşan Kim Kardashian, kalçalarıyla ilgili olarak, “Her gün ağlıyorum” dedi.

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