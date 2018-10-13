Emlak Acentesi Busy Bees, The Property Investor Show’da boy gösterdi

Kuzey Kıbrıs’ta 12 yıldır hizmet veren Busy Bees Emlak Acentesi, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen The Property Investor Show 2018’de (Emlak Yatırımcı Gösterisi) yer aldı.

Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren emlak acentesi Busy Bees, devlet onayı ile hizmet veren güvenilir acenteler arasında yer alıyor ve İskele ve Karaoğlanoğlu olmak üzere 2 şubeye sahip.

ExCeL Londra’da düzenlenen The Property Investor Show’da yer alan ve en iyi pazarlama ve emlak şirketi olarak birçok ödüle sahip olan Busy Bees’in Genel Müdürü Maria Camilla Jerome şöyle konuştu:

“Busy Bees emlak şirketi 12 yıldır sadece Kuzey Kıbrıs’taki mülk satışları için çalışıyor. Emlak şirketi olarak ticaret yapmak için Kuzey Kıbrıs’taki hükümete resmi olarak kayıtlıyız. Busy Bees olarak devlet onayı ile ticaret yapmak bizim için çok önemlidir.

Kuzey Kıbrıs’ta iki şubeye sahibiz, bir şubemiz İskele’de bulunmakta, diğer ise Girne’de Karaoğlanoğlu’nda bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs’ın her yerinde çalışıyoruz.

Müşterilerimiz bize güveniyor, 12 yıldır ticaret yapıyoruz, mükemmel bir üne sahibiz. En iyi pazarlama ve emlak şirketi olarak birçok ödüller kazandık. Hatta ofisimiz sertifika ve ödüllerle doludur.

Geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak için Türkçe ve İngilizce sitemiz var. Web sitemiz ve farklı çalışmalarımız için özellikle Türkçe ve İngilizce tercüman takım arkadaşlarımız vardır. Ayrıca sitemizde ve Youtube hesabımızda satışta olan mülkler bulunmaktadır.

Projesi bitmemiş olan mülklerle oldukça seçiciyiz, sadece plan geliştirmelerinde başlık ayrıntılarını verdikleri kanıtlanmış geliştiricilerle çalışıyoruz.

Kuzey Kıbrıs’taki hükümet şu an Türk toprağı olan arazilerde yüzde 50 ipotek veriyor. Kuzey Kıbrıs artık geriye gitmiyor tam aksi, ileriye gitmek için emin adımlarla ilerliyor. Bundan dolayı, Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmak için çalışmalıyız ve inanıyorum ki bir gün dış dünya bizi tanıyacaktır”