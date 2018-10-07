Rita Ora Londra’da objektiflere yakalandı 27 yaşındaki şarkıcı Rita Ora her attığı adımla olay olmaya devam ediyor.

27 yaşındaki şarkıcı Rita Ora her attığı adımla olay olmaya devam ediyor.

Londra’da özel bir gece kulübünün düzenlediği partiye katılan şarkıcı yenilediği imajıyla dikkat çekti.

Basının alınmadığı özel partinin çıkışında gazetecilere poz veren Rita Ora platin yaptırdığı saçlarıyla göz kamaştırıyordu.

Orman ve vahişi hayat temalı olduğu öğrenilen partiye gelen davetlilerin kostümleri de buna uygundu. Rita Ora da pırıltılı ve leopar desenli bir elbise tercih etmişti.

Ora’nın gece geç saatlerde ayrıldığı kulüpten çıkarken üzerine yine kaplan desenlerine sahip bir kürk aldığı görüldü.

Uzun süredir sarı saçlı olan yıldız platin saçlarıyla da oldukça beğeni alacağa benziyor.

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden olan Rita Ora yaptığı cesur Instagram paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisini topluyor.