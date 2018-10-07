Rita Ora Londra’da objektiflere yakalandı

27 yaşındaki şarkıcı Rita Ora her attığı adımla olay olmaya devam ediyor.

5 saat önce
0 45 Bir dakikadan az

27 yaşındaki şarkıcı Rita Ora her attığı adımla olay olmaya devam ediyor.

Londra’da özel bir gece kulübünün düzenlediği partiye katılan şarkıcı yenilediği imajıyla dikkat çekti.

Basının alınmadığı özel partinin çıkışında gazetecilere poz veren Rita Ora platin yaptırdığı saçlarıyla göz kamaştırıyordu.

Orman ve vahişi hayat temalı olduğu öğrenilen partiye gelen davetlilerin kostümleri de buna uygundu. Rita Ora da pırıltılı ve leopar desenli bir elbise tercih etmişti.

Ora’nın gece geç saatlerde ayrıldığı kulüpten çıkarken üzerine yine kaplan desenlerine sahip bir kürk aldığı görüldü.

Uzun süredir sarı saçlı olan yıldız platin saçlarıyla da oldukça beğeni alacağa benziyor.

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden olan Rita Ora yaptığı cesur Instagram paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisini topluyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

12 saat önce
227

Akdeniz diyeti depresyona savaş açıyor

2 gün önce
1.049

Metro canavarı suçlu bulundu

2 gün önce
1.931

Örümcek istilası, Londra’daki okullarda eğitimi aksattı

2 gün önce
894

Hande Yener Londra’dan ev aldı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin