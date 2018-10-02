Tek gecelik ilişkisi pahalıya patladı! 

Gigi Hadid‘in sevgilisi Zayn Malik‘in, Hadid’den ayrı olduğu dönemde bir masajcıyla tek gecelik ilişki yaşadığı ortaya çıktıktan sonra ünlü şarkıcının kim olduğu araştırılıyor. Peki, Zayn Malik kimdir?

ZAYN MALİK KİMDİR?

Asıl adı Zain Javadd Malik olan Zayn Malik, 12 Ocak 1993 İngiltere doğumludur. Malik’in babası Pakistanlı Yaser Malik ve annesi İngiliz Trisha Malik’tir. Malik’in üç kız kardeşi var Doniya, Waliyha ve Safaa. Bradford’un East Bowling tarafında büyüdü. İlk okulda Lower Fields’a ve lisede Tong High School’a gitmiştir. Başarılı bir okul hayatı olmayan Zayn Malik, müzikle her zaman iç içe olduğunu söylemiştir.

YARIŞMAYLA ADINI DUYURDU

İlk olarak 2010 yılında tek başına yetenek yarışması X-Factor’a “Let Me Love You” şarkısıyla katılan Zayn Malik elenmiştir. Ardından yarışmada jüri üyeliği yapan sanatçı Nicole Scherzinger, yarışmadan elenen diğer isimlerle Zayn Malik’in grup kurmaları gerektiğini söylemiştir. Böylece “One Direction” Zayn Malik, Liam Payne , Niall Horan , Louis Tomlinson ve Harry Styles ile birlikte kurulmuş oldu.

Beş kişilik “One Direction” isimli bir grup kurarak gruplar kategorisinde yarışan grup, on hafta sonunda finale kadar yükselen grup yarışmayı üçüncülükle bitirdi. Yarışma bittikten sonra büyük bir hayran kitlesine ulaşan “One Direction”, toplamda 8 single ve 4 stüdyo albümüne imza atmıştır.

2012 yılında grubun 2. stüdyo albümü “Take Me Home” çıkmıştır. Grup 2013 yılının Kasım ayında 3.stüdyo albümleri olan “Midnight Memories”i yayınlamıştır. Zayn Malik, özel hayatına yoğunlaşmak istemesi nedeniyle One Direction grubundan ayrılmıştır.

SOLO ALBÜMÜ LİSTE BAŞI OLDU

Gruptan ayrıldıktan sonra müzik kariyerine tek başına devam etme kararı alan Zayn Malik ilk solo şarkısı “Pillowtalk”ı 28 Ocak 2016 yılında yayınladıktan sonra şarkı bir anda Billboard Hot 100 listesinde 1 numaraya yükselmiştir. 25 Mart 2016 tarihinde ilk albümü ‘Mind Of Mine’ı yayınlamıştır. Albüm Billboard 200 listesinde 1 numara olmuştur.

DÜNYACA ÜNLÜ MODEL GİGİ HADİD İLE BİRLİKTE

Zayn Malik, 2015 yılının Kasım ayında Amerikalı model Gigi Hadid ile bir ilişkiye başladı. İlişkileri inişli çıkışlı devam eden çiftin aralarından su sızmadığı bir dönemde, Zayn Malik’in tek gecelik ilişkisine Gigi Hadid’in ne tepki vereceği merak konusu oldu. (HABERLER.COM)