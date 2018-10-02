Londra metrosunda 24 saatlik grev…

Londra’da tren hizmetleri yine eylem hazırlığında, Cuma günü yapılması planlanan grev 24 saat sürecek.

30 dakika önce
0 110 Bir dakikadan az

Londra’da tren hizmetleri yine eylem hazırlığında, Cuma günü yapılması planlanan grev 24 saat sürecek.

Geçen hafta Piccadilly Hattı’nda yapılan eylemden sonra TfL (Transport for London) bu kez de Central Line’da (Merkez Hattı) eylem yapma kararı aldı.

24 saat sürmesi planlanan eylemin nedeni, başta güvensiz” çalışma uygulamaları olmak üzere bir dizi uygulamaların değiştirilmemesi olarak açıklandı.

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