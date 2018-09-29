Rhian Sugden balayını da Antalya’da yaptı! OLIVER Mellor ile Antalya'da evlenen ünlü manken Rhian Sugden'in balayı tercihi de Antalya oldu.

OLIVER Mellor ile Antalya’da evlenen ünlü manken Rhian Sugden’in balayı tercihi de Antalya oldu. Kalkan’da tatil yapan çift Instagram’dan bol bol paylaşım yaptı.

Sosyal medyada paylaştığı cesur fotoğraflarla dikkat çeken model Rhian Sugden, her yıl geldiği Antalya’da Oliver Mellor ile evlenmişti. Çiftin balayı tercihi de Antalya oldu. Tatillerini Kalkan’da sürdüren Rhian Sugden ile Oliver Mellor, Instagram hesaplarından da bol bol paylaşım yaptı. Sugden ve Mellor, paylaşımlarında “Hayatımızın en güzel günleri” tanımlamasını kullandı.