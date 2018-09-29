Rhian Sugden balayını da Antalya’da yaptı!

OLIVER Mellor ile Antalya'da evlenen ünlü manken Rhian Sugden'in balayı tercihi de Antalya oldu.

1 saat önce
0 66 Bir dakikadan az

OLIVER Mellor ile Antalya’da evlenen ünlü manken Rhian Sugden’in balayı tercihi de Antalya oldu. Kalkan’da tatil yapan çift Instagram’dan bol bol paylaşım yaptı.

Sosyal medyada paylaştığı cesur fotoğraflarla dikkat çeken model Rhian Sugden, her yıl geldiği Antalya’da Oliver Mellor ile evlenmişti. Çiftin balayı tercihi de Antalya oldu. Tatillerini Kalkan’da sürdüren Rhian Sugden ile Oliver Mellor, Instagram hesaplarından da bol bol paylaşım yaptı. Sugden ve Mellor, paylaşımlarında “Hayatımızın en güzel günleri” tanımlamasını kullandı.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 gün önce
378

Olivia Munn, Hawaii tatilinde

1 hafta önce
589

Rus model: Putin beni fare zehriyle öldürmek istedi

1 hafta önce
727

Demi Rose Ibiza’da

2 hafta önce
129

Antalya’da rekor: Turist sayısı 10 milyonu aştı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin