Kuzey Kıbrıs’ın yatırım fırsatları ayağınıza geliyor

KUZEY Kıbrıs’ın konusunda uzman emlak acentesi Busy Bees Londra’da düzenlenecek olan Londra Excel Yatırımcılar ve Emlak Show fuarına katılmaya hazırlanıyor.

5 ila 6 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleşecek fuarda 328 numaralı stantta yerini alacak Busy Bees Estate Agency, Kuzey Kıbrıs’ta birbirinden muhteşem yatırım fırsatlarını fuara özel imkanlarla ziyaretçilerine sunacak.

Dünyanın yatırım gözdelerinden biri olan Kuzey Kıbrıs’ta yatırım yapmak isteyen iş adamları ve alıcılar için kaçırılmayacak yeni projelerin de tanıtılacağı Excel Emlak Fuarı’nda, birbirinden özel finans planları ve avantajlar sunulacak.

Güneşi ve denizi ile tatil için mükemmel bir tercih olan Kuzey Kıbrıs’ta sizde bir tatil eviniz olsun istiyorsanız, Busy Bees size birbirinden güzel lokasyonlarda emlak seçenekleri sunabilir. Her bütçeye uygun yatırım imkanlarıyla dilerseniz deniz kenarında, dilerseniz bir golf sahasına yakın bir mevkide ya da yat limanına yakın bir yerde hayalini kurduğunu yazlık evinize çok uygun koşullarla sahip olabilirsiniz.

Kuzey Kıbrıs’ın lider ve profesyonel hizmet sunan ve devletin kayıtlı bir emlak acentesi olan Busy Bees’in geniş emlak ve arazi portföyü ile tanışmak istiyorsanız web sitelerini ziyaret ederek ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Acentenin Türkçe sayfası için www.kktcemlak.online adresini, İngilizce sayfası içinse www.busybeesestateagents-cyprus.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Öğrenmek ve bilgi almak istediğiniz her konuda sales@busybeesestateagents-cyprus.com adresine mail atabilir veya (009) 05338769166 numaralı Whatsapp hattından görüşme sağlayabilirsiniz.