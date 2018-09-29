İngiltere’nin ünlü gece kulübünde bilinmeyen madde alarmı

İngiltere'nin Bournemouth kentindeki bir gece kulübünde bulunanların bilinmeyen maddeye maruz kaldığı belirtildi.

3 saat önce
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İngiltere’nin Bournemouth kentindeki bir gece kulübünde bulunanların bilinmeyen maddeye maruz kaldığı belirtildi.

Bournemouth‘taki ünlü gece kulübünde çevreye bilinmeyen madde saçıldı. En az 40 kişi yaralanırken kişilerin nefes alma zorluğu, öksürük ve göz yanması gibi şikayetlerde bulunduğu belirtildi.

Sputnik’te yer alan habere göre; güvenlik güçleri, kulüpte tahriş edici özellikteki bir maddenin, muhtemelen ‘CS’ maddesinin saçılmış olabileceğini belirtti.

Kulüptekilerin tamamı tahliye edilirken olay yerinde incelemelerde bulunan güvenlik güçleri, yaşam tehlikesi oluşturacak herhangi bir kimyasal veya zehirli gaza rastlanmadığını açıkladı. Kulüpte 3 bin kişi bulunuyordu. (HÜRRİYET.COM)

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