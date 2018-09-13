“Fotoğraf çektirmek artık beni tatmin etmiyor”

Ünlü model Rosie Huntington-Whiteley, PorterEdit dergisine poz verdi.

35 dakika önce
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Ünlü model Rosie Huntington-Whiteley, PorterEdit dergisine poz verdi. Ünlü model, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu

Ünlü model Rosie Huntington-Whiteley, PorterEdit dergisine poz verdi. Yenilik yapmayı seven bir insan olduğunu belirten 31 yaşındaki model Rosie Huntington-Whiteley, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü model, “Fotoğraf çektirmek artık beni tatmin etmiyor. Çünkü bu işi zaten yıllardır yapıyorum. Eğer çekimler ortak çalışmaya dayalı bir süreçte ilerlemiyorsa, ilgilenmiyorum. İlk 10 yılımda gerçekleştirdiklerimi tekrar tekrar yaşamak istemiyorum” dedi.

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