KKTC’de hamile kalan kadın, İngiltere’nin en yaşlı ‘dördüz annesi’ adayı 50 yaşındaki Tracey Britten, 3’ü kız 1’i erkek olmak üzere 4 bebek beklediğini açıkladı. Britten, dördüz bebeklerini doğurduktan sonra İngiltere’nin en yaşlı 4’üz sahibi olacak.

Şu anda üç çocuğu ve bir torunu olan Tracey Britten, 50 yaşında yeniden çocuk sahibi olmaya karar verdi. Aldığı kararı hayata geçirmek için KKTC’deki Kolan British Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nde tedavi olan kadın, kocasının spermleriyle hamile kaldı.

50 yaşındaki Tracey Britten, 3’ü kız 1’i erkek olmak üzere 4 bebek beklediğini açıkladı. Dördüz bebeklerini doğurduktan sonra İngiltere’nin en yaşlı 4’üz sahibi olacağını belirten Britten:

“İnsanlar çocuklarım ve torunlarım olduğu için beni eleştirdi. Peki, ne oldu? İlk olmayacağım ve en son olmayacağım… 50’li yaşlarda görünmüyorum ve 50 yaşında hissetmiyorum. İnsanlar istediklerini söyleyebilirler. Hikayemi bilmiyorlar. Dört güzel bebeği gördüklerinde fikrini değiştirecekler” şeklinde konuştu.

Britten Nisan ayında, Kuzey Kıbrıs’a uçmadan önce hormon enjeksiyonlarını almaya başladı ve arkadaşlarına tatile gittiğini söyledi. Ama aslında, kocasının spermiyle döllenmesi için yumurtalarının çıkarıldığı ve ardından rahmine yerleştirildiği özel Kolan British IVF Merkezi’nde tedaviye başlamıştı. 4 yumurta nakli vardı; yumurtalarının tamamı başarılı bir şekilde yerleştirilirken, Britten, İngiltere’nin en yaşlı dördüz annesi olmaya aday.