Enfield’teki doktorlar ve diş hekimleri yaklaşık 600 yazılı şikayet aldı NHS verilerine göre Enfield'deki doktorlar ve diş hekimleri bir yıl boyunca yaklaşık 600 yazılı şikayet aldı.

NHS verilerine göre Enfield’deki doktorlar ve diş hekimleri bir yıl boyunca yaklaşık 600 yazılı şikayet aldı.

Rakamlar, Enfield bölgesindeki GP’ler ve diş hekimliği uygulamalarının Nisan 2017 ile Mart 2018 arasında 588 yazılı şikayet aldığını gösteriyor. Şikayet sayısının, geçen yıl gelen şikayet sayısıyla hemen hemen aynı olduğu açıklandı.

Enfield’de, 2017-2018 yıllarında 547 şikâyet ele alınırken, bu şikayetlerin yüzde 29’u kabul edildi, bu da şikayeti destekleyen kanıtların bulunduğu ve başvuruların kabul olduğunu gösteriyor. Şikayetlerin yüzde 8’i çözümlendi.

Asılsız, anlamsız ya da rahatsız edici olduğu tespit edilen şikâyetlerin ise toplamın yüzde 63’ünü oluşturduğu belirtildi.

Tıbbi uzmanlar, bu rakamların her GP uygulamasının her yıl gerçekleştirdiği toplantılarda ele alınmasını tavsiye etti.

İngiliz Tabipler Birliği’nin rehberliğine göre, bir hasta veya eylemden etkilenen, şikayete yol açan uygulamanın ihmali veya kararı ile ilgili bir şikayet yapılabilir.

Sağlık hizmeti alan kişiler, birincil bakım uygulamasında çalışan herhangi bir kişi, doktorlar, yönetici personel ve resepsiyonistlere kadar herkes hakkında şikayette bulunulabilir.

Son yıllarda, şikâyet prosedürünün nasıl işlediğine dair bilgiler de dahil olmak üzere, hastaların görüşlerinin bildirilmesi yolları hakkında daha bilinçli olmaları için çaba sarf ediliyor.

Bağımsız hasta hakları grubu Healthwatch, “saf sayılara” bakmanın, şikâyetlerden öğrenilenlere ve hizmetlerin nasıl geliştiğine bakmaktan daha az önemli olduğunu söyledi.