Büyük Önder Atatürk KKTC’de anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, siyasi partilerin başkan ve temsilcileri, diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saat 09.05’te siren sesiyle saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ve yarıya indirilmesiyle devam etti.

Törende, Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, aramızdan ayrılışının 82’nci yılında sevgi, saygı ve şükranla huzurundayız.

Kıbrıs’ta var oluş mücadelesinde Atatürk çizgisinden hiç sapmayan, ilkelerini rehber edinen Kıbrıs Türk halkı, kendi devletini kurmanın onurunu yaşamaktadır. Beş gün sonra da devletimizin 37’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız.

Büyük Atatürk, önemine 1934’lerde işaret ettiğiniz Kıbrıs’ta, 1974’ten beri barış ve huzur vardır. Bu barış ve huzur, Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcı gücü sayesindedir. Türk askerinin adadaki varlığı, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü bizim olmazsa olmazımızdır.

İlkelerin rehberliğinde var oluş mücadelesi veren Kıbrıs Türk halkı, kurucusu olduğun Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği yaparak bugünlere geldi ve bundan sonra da iş birliği içinde sıkı çalışmaya devam edeceğiz. KKTC asla çaresiz değildir, tüm kurumları ile bir varlıktır, bu varlığı kimse görmezden gelemez.Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının 82. yılında sevgiyle, saygı ve rahmetle anıyorum.