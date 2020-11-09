Tesco’da Yumurta’lar havada uçuştu

2 hours önce
0 972 Bir dakikadan az

Pazar günü anma sessizliği için müşterilerden bir Kadın diğer Kadına  susmasını  söyledikten sonra Tesco’da yumurta kavgası çıktı.

Müşteriler arasında iki dakikalık bir sessizlikten sonra çıkan kavga sonrasında Tesco parçalanmış yumurtalarla kaplı kaldı. Middlesbrough’daki süpermarketin anma günü nedeni ile müşteriler anma için sessizce dururken, bir kadın alışverişe ve konuşmaya devam etti. Diğer müşteriler şehit olmuş asker ve kadınların onuruna sessizliği izlerken ona susması söylendi. Ancak, buna gücendi. Bir tanık, ‘Hepimiz kıpırdamadan durup iki dakikalık sessizliği gözlemleyerek, çok sayıda çığlık ve bağırma duyduk’ dedi.

“Herkes birbirine bakıyordu, biz” neler oluyor “gibiydik. Birinin “anneme saygısızlık ettin” diye bağırdığını duydum. Tesco Extra’nın her yerinde ezilmiş yumurtalar olduğunu ekledi.Tanıklardan polise başvurmaları isteniyor.

 

 

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

4 hours önce
94

İngiltere, Myanmarlı yetkililere azınlık bölgelerinde “özgür ve adil” seçim çağrısı yaptı

8 hours önce
187

İngiltere’de Kraliyet ailesinin geleneksel Noel yemeği 33 yıl sonra ilk kez iptal edilecek

3 days önce
661

İngiltere’de son 24 saatte 23 bin 287 yeni koronavirüs vakası

3 days önce
602

Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan hırsızlık yaptı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.