Tesco’da Yumurta’lar havada uçuştu

Pazar günü anma sessizliği için müşterilerden bir Kadın diğer Kadına susmasını söyledikten sonra Tesco’da yumurta kavgası çıktı.

Müşteriler arasında iki dakikalık bir sessizlikten sonra çıkan kavga sonrasında Tesco parçalanmış yumurtalarla kaplı kaldı. Middlesbrough’daki süpermarketin anma günü nedeni ile müşteriler anma için sessizce dururken, bir kadın alışverişe ve konuşmaya devam etti. Diğer müşteriler şehit olmuş asker ve kadınların onuruna sessizliği izlerken ona susması söylendi. Ancak, buna gücendi. Bir tanık, ‘Hepimiz kıpırdamadan durup iki dakikalık sessizliği gözlemleyerek, çok sayıda çığlık ve bağırma duyduk’ dedi.

“Herkes birbirine bakıyordu, biz” neler oluyor “gibiydik. Birinin “anneme saygısızlık ettin” diye bağırdığını duydum. Tesco Extra’nın her yerinde ezilmiş yumurtalar olduğunu ekledi.Tanıklardan polise başvurmaları isteniyor.