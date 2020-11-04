KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ilk kez Rum lider Anastasiadis ile görüştü

7 hours önce
0 102 Bir dakikadan az

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, ilk kez gayriresmi toplantıda bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, ilk kez gayriresmi toplantıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum Yönetimi lideri Anastasiades’in ilk yüz yüze görüşmesi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın Lefkoşa’da bulunan ara bölgedeki ikametgahında gerçekleşti.

Saat 19.10’da başlayan görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

İlk kez gayriresmi olarak görüş alışverişi yapma fırsatı bulundu

Görüşmenin ardından BM’nin Kıbrıs’taki Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Spehar’ın ev sahipliğinde samimi bir havada geçen toplantıda, Tatar ile Anastasiadis’in birbirlerini tanıma ve ilk kez gayriresmi olarak görüş alışverişi yapma fırsatını buldukları ifade edildi.

Açıklamada, Tatar ve Anastasiadis’in BM Genel Sekreterinin uygun bir ortamda, gayriresmi 5 (3 garantör ülke ve Kıbrıs’taki iki taraf) + BM toplantısı yapma taahhüdüne olumlu yanıt verme kararlılıklarını vurguladıkları belirtildi.

KKTC’de 18 Ekim’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 51,69’unu alarak KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Tatar, 23 Ekim’de görevi devralmıştı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.