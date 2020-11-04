Merton’da tecavüz şüphesiyle tutuklanan adam

Dün öğleden sonra polis, Merton’da iddia edilen bir tecavüzle bağlantılı olarak Kadian Nelson’ın izini sürmek için bir çağrı yaptı.

Polis Dün akşam 26 yaşındaki bir adamı bir vatandaş’tan gelen telefon ardından Robinson Road SW17’de saat 20: 02’de tecavüz şüphesiyle tutukladı.

Şimdi gözaltında.

Kurban ve ailesi bilgilendirildi. Aile Özel eğitimli memurlar tarafından korunmaya alındı.

Güney Batı Komuta Biriminden memurlar, 3 Kasım Salı günü North Place bölgesine 07: 00’den kısa bir süre sonra bir tecavüz iddiası alındıktan sonra, adamın yerini tespit etmek için kapsamlı araştırmalar yapması sonucunda şüpheliyi yakaladı.

Polis ; Medya ve kamuoyuna duyurularımızı paylaştıkları için teşekkür ederiz.

Ayrıca insanlara, mağdur olduğu iddia edilen kişinin kimliğini tespit edebilecek veya gelecekteki olası işlemleri etkileyebilecek bilgileri sosyal medya aracılığıyla paylaşmamasını rica ederiz.