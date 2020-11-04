Ilford cinayetinde kurbanın adı açıklandı…

Ilford’dan 30 yaşındaki Jason Diallo, 1 Kasım Pazar günü saat 22: 14’te Balfour Road’da bir silahlı çatışma sonrasında olay yerine polis çağrıldıktan sonra silahla yaralanmış halde bulundu.

Memurlar ve Londra Ambulans Servisi olay yerine katıldı, ancak çabalarına rağmen, Jason’ın olay yerinde öldüğü açıklandı.

3 Kasım Salı günü East Ham Mortuary’de bir otopsi incelemesi yapıldı ve kafasından kurşunla yaralanma sonucu ölüm nedeni belirlendi.

Met’s Specialist Crime (Cinayet) ‘dan Dedektif Baş Müfettişi Perry Benton liderliğinde bir cinayet soruşturması devam ediyor.

“Jason, onu vuran ve sokakta ölmek üzere öylece bırakan kişinin arabası mahalle sakinleri tarafından saldırıya uğradı.

“Bölgede bulunan ve bu olayın herhangi bir kısmına şahit olan herkesi temasa geçmeye çağırıyorum. O gece Balfour Yolu civarında araba kullanıyor muydunuz ve araç kamerası görüntüleriniz var mıydı? Öyleyse, lütfen kontrol edin ve bize yardımcı olabilecek herhangi bir şey yakalayıp yakalamadığınıza bakın.

“Ayrıca CCTV veya Halka kapı zili olan ( RING ) yerel sakinlerden bize yardımcı olabilecek görüntülere sahip olup olmadıklarını sorardım.

Met’in Doğu Bölgesi Komuta Biriminden BCU Komutanı Stephen Clayman şunları söyledi:

Bu çok üzücü zamanda dua’larım Jason’ın ailesiyle, özellikle de çocuklarıyla.

“Böyle bir olayın elbette yerel halkı ilgilendireceğini takdir ediyorum. Balfour Road’da neler olduğuna dair kapsamlı araştırmalar yürüten uzman bir ekip olduğunu bilmek önemlidir ve sorumluları bulma çabalarında yorulmayacaklarını biliyorum.

“Güvence sağlamak için yerel memurları devriye gezmeye devam edecek ve endişesi olan herkesi ekip’le konuşmaya teşvik ediyorum. Özel devriye gezileri ile belirli alanları hedefleyerek, şiddet suçu işlediğine inandığımız kişilere odaklanarak ve konsey ile yakın çalışarak Redbridge’deki şiddeti azaltmaya devam edeceğiz. ”

Bilgi sahibi olan herkesten olay odasını 0208 345 1570 numaralı telefondan araması veya @MetCC’ye tweet atması ve 8011 / 01Nov.