KKTC Başbakanı Ersin Tatar: “Kapalı Maraş sahili Perşembe günü açılıyor”

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirilen basın toplantısında Kapalı Maraş’ın açıldığını duyurdu.

“Maraş KKTC toprağıdır”

Tatar, “Kapalı Maraş’ın yeniden açılması ile ilgili bir gelişme yaşanıyor. Maraş KKTC toprağıdır. Bu konu defalarca masaya getirildi Rumlar nedeniyle sonuca bağlanmadı.

Biz 2019 yılında hükümete geldiğimizde Kudret Özersay ile birlikte verdiğimiz söz Maraş’ın açılmasıydı. Çalışmalarımız bir aşamaya getirildi. Kendi toprağımız olan Kapalı Maraş’ı halkımıza sunmak için somut adım atıyoruz. Perşembe sabah halkımız Maraş sahilinden istifade edebilecek. Maraş meselesinde yeni bir sayfaya geçiliyoruz. Maraş’ta attığımız adımın Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum.”

“Maraş’ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir”

Erdoğan, “Maraş’ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda KKTC makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Maraş’ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir. Maraş’ın sahil şeridini halkın istifadesine sunma kararını sonuna kadar destekliyoruz.” dedi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

“(Maraş) Hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs’ta artık eskilerin ‘zor oyunu bozar’ dediği yere doğru gidiyoruz”

Erdoğan, “Türkiye’nin siyasi, diplomatik ve askeri gücünün de desteğiyle Kıbrıs’ta artık eskilerin ‘zor oyunu bozar’ dediği yere doğru gidiyoruz.” dedi.