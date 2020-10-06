İngiltere Kilisesi’nin ‘çocuk istismarcısı’ çalışanlarını affederek tekrar işe aldığı ileri sürüldü

2 hours önce
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İngiltere Kilisesi’nin “çocuk istismarcısı” çalışanlarını affederek tekrar işe aldığı ve çocukları istismarcılardan koruyamadığı ileri sürüldü.

Çocuklara Cinsel İstismarı Araştırma Derneği (IICSA) tarafından kiliselerdeki çocuk istismarına ilişkin yayımlanan raporda, ülkede 1940-2018 döneminde din adamlarının veya kilise ile bağlantılı 390 kişinin, çocuklara yönelik cinsel suçlardan mahkum edildiği belirtildi.

IICSA’nın raporunda, 2018’de kiliseye 490 istismar şikayetinin yapıldığı ve bunlardan yarısından fazlasının kilise çalışanlarına yönelik olduğu bilgisi paylaşıldı.

İngiltere Kilisesi’ndeki kültürün, kilisenin istismarcıların saklanabileceği bir yer olmasını kolaylaştırdığı tespitine yer verilen raporda, din adamlarının çocuk istismarcılarını affederek tekrar işe aldıkları ileri sürüldü.

Raporda, “Kilise çocukları koruyamıyor. Kilisenin itibarını korumak adına çocukların ve gençlerin fiziksel, duygusal ve ruhsal durumunun ihmal edilmesi, kilisenin varlık amacıyla çelişiyor.” ifadelerine yer verildi.

İngiltere Kilisesi

İngiliz Anglikan Kilisesinin, İngiltere’de, Manş Denizi’ndeki adalarda, Man Adası’nda, kıta Avrupa’sında, Fas, Orta Asya ve Kafkasya’daki bazı devletlerde olmak üzere 42 piskoposluğu bulunuyor. Her piskoposluk bir katedrale sahip. Ülkede yaklaşık 16 bin kilise ve buralarda görevli 20 bin rahip bulunuyor.

İngiliz Kilisesi, çocuk ve gençlere, kreş, tatil kulüpleri, gençlik kulüpleri ve dini etkinlikler gibi konularda hizmet sağlıyor. Yaklaşık 100 binden fazla çocuğun kilise ile bağlantılı etkinliklere katıldığı ve 2 bin 700 kilise görevlisinin de bu etkinliklerde çocuklara destek verdiği tahmin ediliyor.

Ülkede ilkokul çağındaki her 4 çocuktan, ortaokul çağındaki ise her 16 çocuktan biri Anglikan Kilisesi’ne bağlı okullarda eğitim alıyor.

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