Bloomberg: Türkiye S-400’leri gelecek hafta test etmeyi planlıyor

3 hours önce
0 98 Bir dakikadan az

Bloomberg’in haberine göre Türkiye, Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini test etmeye hazırlanıyor.

Hava savunma sisteminin Karadeniz kıyısında test edileceği ancak henüz aktifleştirilmeyeceği bildirildi. Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yorum yapmadı.

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri, üyesi olduğu NATO içerisinde güvenlik kaygıları yaratmıştı.

Ankara ve Moskova, 2017 yılında 2,5 milyar dolar karşılığında S-400 hava savunma sistemlerinin satışı için anlaşma imzalamış, teslimat 2019’da gerçekleşmişti.

S-400’lerin kurulumu ve aktive edilmesi ise ertelenmiş, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Nisan ayında yaptığı açıklamada erteleme gerekçesinin koronavirüs salgını olduğunu ifade etmişti.

Kalın, Rusya’dan alınan S-400’lerin ileride planlandığı gibi aktive edileceğini de belirtmişti.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

35 mins önce
36

Türkiye’den Japonya’ya seyahatlerde vize istenecek

4 days önce
1,151

İngiliz seyahat acentelerinden Türkiye açıklaması

4 days önce
519

TUI ve Jet2 Türkiye programını iptal ediyor

4 days önce
596

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı doğruladı: “Kuzey Kıbrıs’tan, Türkiye üzerinden gelenlerde 14 günlük karantinaya tabi tututalacak”

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.