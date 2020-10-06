Bloomberg: Türkiye S-400’leri gelecek hafta test etmeyi planlıyor
Bloomberg’in haberine göre Türkiye, Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini test etmeye hazırlanıyor.
Hava savunma sisteminin Karadeniz kıyısında test edileceği ancak henüz aktifleştirilmeyeceği bildirildi. Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yorum yapmadı.
Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri, üyesi olduğu NATO içerisinde güvenlik kaygıları yaratmıştı.
Ankara ve Moskova, 2017 yılında 2,5 milyar dolar karşılığında S-400 hava savunma sistemlerinin satışı için anlaşma imzalamış, teslimat 2019’da gerçekleşmişti.
S-400’lerin kurulumu ve aktive edilmesi ise ertelenmiş, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Nisan ayında yaptığı açıklamada erteleme gerekçesinin koronavirüs salgını olduğunu ifade etmişti.
Kalın, Rusya’dan alınan S-400’lerin ileride planlandığı gibi aktive edileceğini de belirtmişti.