Tatar, CNN Türk’e konuştu: “Rum tarafı Türkiye’yi kıskanıyor”

5 hours önce
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KKTC Başbakan Ersin Tatar, Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervinin Akdeniz’e etkisi ile ilgili CNN Türk’te açıklamalarda bulundu.

Doğalgaz rezervinin bulunmasını mutlulukla karşıladığını belirten Tatar, bu durumun Doğu Akdeniz’e yansımaları olacağını ifade etti.

Son yıllarda Türkiye’nin; gerek KKTC, gerekse de Libya ile yaptığı anlaşmalarla Doğu Akdeniz’de çok farklı bir sürece girdiğini, bölgenin lideri durumuna girdiğini belirten Tatar, “Türkiye bölgenin lideri. Doğu Akdeniz’de en fazla hak sahibi olan ülke. Uluslararası hukuk temelinde elini güçlendiriyor” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Rum tarafının Türkiye’yi kıskandığını, güçlenmesini istemediğini belirten Tatar, Güney’in; tüm Kıbrıs adasını temsil ettiğini iddia ettiğini ifade etti.

“Rum – Yunan ikilisinin tek taraflı olarak yaptığı anlaşmalar hukuka takılıyor” diyen Tatar, Karadeniz’de tespit edilen doğalgaz rezervinin ardından Türkiye’nin oyuna dahil olduğunu, konumunun çok daha önemli bir noktaya geldiğini kaydetti.

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