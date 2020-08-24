Trump ölüm oranını ‘yüzde 35 azaltan’ plazma tedavisini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadelede başarı sağladığını söylediği “plazma tedavisini” bir basın toplantısı ile duyurdu.

Başkan Trump, basın toplantısını “çok güzel bir haber” ifadesi ile Twitter hesabından haber vermişti.

Plazma tedavisi protokolü, hastaya tanı konulduktan sonra 3 gün içinde başlamasını içeriyor. Bu tedavi ile ölüm oranının yüzde 35 oranında düştüğü de belirtiliyor.

Tedavide kullanılacak iyileşmiş hasta plazmasının sağlanabilmesi için, hastalığı geçiren kişilerin oluşturulan bir internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları da isteniyor.