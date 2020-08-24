ABD’de polis siyah bir erkeği yedi el ateş ederek vurdu

5 hours önce
0 124 Bir dakikadan az

ABD’nin Wisconsin eyaletinde bir polis memuru Jacob Blake isimli siyah bir ABD vatandaşını vurdu. Blake’in silahsız olduğu belirtildi.

Kenosha kentinde yaşanan olaya dair sosyal medyada paylaşılan bir videoda Blake’in bir arabaya binmeye çalışırken polis tarafından arkadan 7 el ateş ettiği ve Blake’in vurulduğu görülüyor.

Blake’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hastanede tedavi altında olduğu açıklandı. Blake’in babası ise yaptığı Facebook paylaşımında oğlunun hayatta olduğunu ve durumunun iyi olduğunu yazdı.

Blake’in vurulmasının ardından eyalette protestolar başladı. Eylemciler güvenlik görevlileriyle çatıştı. Araçlar ateşe verildi, polis protestocuları engellemek için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Olaylar üzerine Kenosha’da bir günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

5 hours önce
89

Trump ölüm oranını ‘yüzde 35 azaltan’ plazma tedavisini duyurdu

3 days önce
2,609

Pres makinesine başını sokarak feci şekilde intihar etti

4 days önce
768

‘Maskesi Burnunu Kapatmadığı’ iddia edilen kadın polisler tarafından darp edildi

4 days önce
188

İngiltere’de azınlıkların yüzde 65’i, polisin ırkçı ön yargılara sahip olduğunu düşünüyor

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.