ABD’de polis siyah bir erkeği yedi el ateş ederek vurdu

ABD’nin Wisconsin eyaletinde bir polis memuru Jacob Blake isimli siyah bir ABD vatandaşını vurdu. Blake’in silahsız olduğu belirtildi.

Kenosha kentinde yaşanan olaya dair sosyal medyada paylaşılan bir videoda Blake’in bir arabaya binmeye çalışırken polis tarafından arkadan 7 el ateş ettiği ve Blake’in vurulduğu görülüyor.

Blake’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hastanede tedavi altında olduğu açıklandı. Blake’in babası ise yaptığı Facebook paylaşımında oğlunun hayatta olduğunu ve durumunun iyi olduğunu yazdı.

Blake’in vurulmasının ardından eyalette protestolar başladı. Eylemciler güvenlik görevlileriyle çatıştı. Araçlar ateşe verildi, polis protestocuları engellemek için göz yaşartıcı gaz kullandı.