KKTC Başbakanı Tatar: “Kapalı Maraş mutlaka açılacak”

TRT Haber canlı yayınına katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 46 yıldır kapalı olan Kapalı Maraş ile ilgili son bilgileri paylaştı.

Maraş’ın turizme açılmasıyla birlikte KKTC ekonomisinin ivme kazanmasını beklediklerini belirten Tatar, “Kapalı Maraş mutlaka açılacak. Ezber bozulmuştur, yeni sayfa açılmıştır” dedi.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kıbrıs’ın haklarının savunacaklarını belirten KKTC Başbakanı, “Bizim güvenliğimizi TSK ve Türkiye Cumhuriyeti koruyor. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı farklı konuşabilir” açıklamasını yaptı.

Maraş’ın KKTC toprağı olduğunu vurgulayan Tatar, “Maraş, KKTC toprakları içerisindedir. Kimse elimizden alamaz. Başarılı bir şekilde yolumuza devam etmekteyiz” dedi.

“Maraş’ın turizme açılmasıyla KKTC daha da güçlenecektir”

Tatar’ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

“Kapalı Maraş mutlaka açılacak. Ezber bozulmuştur, yeni sayfa açılmıştır. 1974’ten beri burada barış vardır. Doğru zemin ve şartlarda bir anlaşmaya ulaşabiliriz.

Bizim güvenliğimizi TSK ve Türkiye Cumhuriyeti koruyor. Cumhurbaşkanı Akıncı farklı konuşabilir. Doğu Akdeniz’de yaşananlar ve önümüzdeki süreçte bir müzakere görülmemektedir.

Maraş’ın büyük bir bölümü açıktır. Kapalı Maraş’ta dünyanın en güzel sahil şeridir vardır. Maraş’ın açılması artık gündemdedir. Bizim öngörümüz taşınmaz mal konusunu görüşmemiz lazımdır.

Burası KKTC tarafından korunmaktadır ve toprağıdır. Maraş’ın da turizme açılmasıyla KKTC daha da güçlenecektir. Envanter çalışması hemen hemen bitti açılma sürecine girdik. Artık Maraş’ın açılma noktasına girme sürecindeyiz.

Maraş, KKTC toprakları içerisindedir. Kimse elimizden alamaz. Başarılı bir şekilde yolumuza devam etmekteyiz”

Akdeniz’in gözde mekanıydı

Kıbrıs’taki Maraş bölgesi, Akdeniz’in gözde turizm mekanlarından biri, Hollywood yıldızlarının uğrak yeriydi. 1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra yerleşime kapatıldı. Askeri bölge ilan edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti, Kapalı Maraş bölgesini yeniden yerleşime açmak için geçen yıl envanter çalışması başlattı.

Maraş, 1963-1974 yılları arasında en hareketli günlerini yaşadı. Maraş’taki otellerin 12 binden fazla yatak kapasitesi bulunuyordu. Dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli de bu bölgedeydi. 3 buçuk kilometre uzunluğunda altın rengi kumsalıyla, dünyaca ünlü yıldızların tatil için ilk tercihiydi.