Reuters: ‘Karadeniz’de bulunan doğalgaz Türkiye’nin ihtiyacını 20 yıl karşılayabilir’

Reuters haber ajansına konuşan iki Türk yetkili, Türkiye’nin Karadeniz’de ciddi gaz rezervleri bulduğunu ve bu gaz ticari olarak çıkarılabilirse ülkenin enerji bağımlılığını azaltabileceğini söyledi.

Reuters’a bilgi veren bir yetkili, bulunan doğalgaz rezervinin Türkiye’nin enerji ihtiyacını 20 yıl kadar karşılayabilme potansiyeli olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Fatih sondaj gemisi Temmuz ayı sonundan bu yana Karadeniz’de Ereğli açıklarında Tuna-1 olarak adlandırılan bölgede çalışma yapıyordu.