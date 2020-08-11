KKTC eski Başbakanı Hüseyin Özgürgün ‘milletvekilliğinden’ istifa etti

KKTC milletvekili ve Cumhuriyet Meclisi üyesi eski Başbakan Hüseyin Özgürgün, milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Uzun bir süredir İstanbul’da yaşayan Özgürgün, “1998’den beri üyesi olduğum Cumhuriyet Meclisi’nden ‘Halkın oylarıyla gelinir ve gidilir’ prensibi yerine halkın oylarıyla değil siyasi çeteleşme ve entrikalardan dolayı istifa ederek gidiyorum. 22 yıldır sayısız görevlerde hizmetlerime nokta koyarken halkımıza refah ve mutluluk diliyorum” açıklaması yaptı.

1998den beri üyesi olduğum C.Meclisinden“Halkın oylarıyla gelinir ve gidilir” prensibi yerine halkın oylarıyla değil siyasi çeteleşme ve entrikalardan dolayı istifa ederek gidiyorum. 22 yıldır sayısız görevlerde hizmetlerime nokta koyarken halkımıza refah ve mutluluk diliyorum. — Hüseyin Özgürgün (@Hseyinzgrgn) August 10, 2020

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIŞTI

Özgürgün’ün dokunulmazlığı hakkındaki “yolsuzluk” iddiaları nedeniyle kaldırılmıştı. Özgürgün’ün istifasıyla boşalan sandalye için 11 Ekim’de seçim yapılacak.

İSTİFA DİLEKÇESİ MECLISTE OKUNDU

Hüseyin Özgürgün’ün vekillikten istifa ettiğini açıklamasının ardından, dilekçe Cumhuriyet Meclisi’nde bugün okundu. Özgürgün’ün istifa süreci dilekçenin okunmasıyla resmen başlamış oldu.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay istifanın Genel Kurul Onayı ile gerçekleşebileceğini ifade ederek “İzleyeceğimiz süreç bu olacak” dedi.