Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor

5 hours önce
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, bu hafta çeyrek final heyecanı yaşanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi’nin çeyrek final karşılaşmaları tek maçlı eleme sisteminde oynanacak.

Sekizli final formatıyla tamamlanacak turnuvaya Portekiz’in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak.

12 Ağustos Çarşamba:

Atalanta (İtalya) – Paris Saint-Germain (Fransa)

13 Ağustos Perşembe:

Leipzig (Almanya) – Atletico Madrid (İspanya)

14 Ağustos Cuma:

Barcelona (İspanya) – Bayern Münih (Almanya)

15 Ağustos Cumartesi:

Manchester City (İngiltere) – Olympique Lyon (Fransa)

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