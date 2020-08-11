Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, bu hafta çeyrek final heyecanı yaşanacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi’nin çeyrek final karşılaşmaları tek maçlı eleme sisteminde oynanacak.
Sekizli final formatıyla tamamlanacak turnuvaya Portekiz’in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak.
12 Ağustos Çarşamba:
Atalanta (İtalya) – Paris Saint-Germain (Fransa)
13 Ağustos Perşembe:
Leipzig (Almanya) – Atletico Madrid (İspanya)
14 Ağustos Cuma:
Barcelona (İspanya) – Bayern Münih (Almanya)
15 Ağustos Cumartesi:
Manchester City (İngiltere) – Olympique Lyon (Fransa)