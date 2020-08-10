İngiltere’den KKTC’ye gidenlere ‘ev karantinası’ uygulanacak

6 hours önce
0 351 Bir dakikadan az

KKTC Başbakanı Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sonrası KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, İngiltere’den gelenlere ev karantinası uygulanacağını açıkladı.

Yolcular uçağa biniş tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yapılan PCR testi negatif sonuç belgelerini alacak ve adaya indiklerinde de bir PCR testi uygulaması daha yapılara ev karantinasına alınacaklar.

13 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak olan uygulamada ile gelecek yolcuların 7 gün evde kendilerini izole etme ve ister KKTC vatandaşı, ister İngiliz vatandaşı olsun Kuzey Kıbrıs’ta evi olması zorunluluğu olacak. Karantina süresince kesinlikle eve ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Yapılan denetimlerde kurallara uymayanlar tespit edilerek karantina oteline alınacaktır.

İngiltere’den gelen yolculara da Türkiye’den gelenler yolcularla aynı prosedür uygulanacak.

Daha önce C kategorisinde olan İngiltere’den gelenlere 7 günlük ev karantinası ardından ise yeniden duruma göre Sağlık Bakanlığı tarafından PCR testi uygulanacak.

“İngiltere ‘B’ kategorisine alınıyor”

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medaya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklama şu şekilde;

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında; 10 Ağustos 2020 Tarihinde Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından alınan karar doğrultusunda,13 Ağustos 2020 tarihinden itibaren (13 Ağustos 2020 tarihi dâhil) İngiltere’den adaya gelecek kişilerin uçağa biniş tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu belgelemeleri kaydı ile KKTC’ye giriş yapabileceklerdir.
Ancak bu kişiler 7 gün süre ile ev karantinasında kalacaklardır. Karantina süresince kesinlikle eve ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, ev karantinası kurallarını ihlal ettiği tespit edilen kişiler, otel karantinasına alınacaktır.
Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

6 hours önce
267

İngiltere’de cezaevi aracı kamyonla çarpıştı: 4 yaralı

11 hours önce
987

Boris Johnson: ‘Okullar Eylül ayında yeniden açılacak’

11 hours önce
333

İngiltere’de sağlık çalışanları meydanlarda

11 hours önce
264

Fransa’dan İngiltere’ye kaçak göçmen tartışması

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.