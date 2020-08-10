İngiltere’den KKTC’ye gidenlere ‘ev karantinası’ uygulanacak

KKTC Başbakanı Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sonrası KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, İngiltere’den gelenlere ev karantinası uygulanacağını açıkladı.

Yolcular uçağa biniş tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yapılan PCR testi negatif sonuç belgelerini alacak ve adaya indiklerinde de bir PCR testi uygulaması daha yapılara ev karantinasına alınacaklar.

13 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak olan uygulamada ile gelecek yolcuların 7 gün evde kendilerini izole etme ve ister KKTC vatandaşı, ister İngiliz vatandaşı olsun Kuzey Kıbrıs’ta evi olması zorunluluğu olacak. Karantina süresince kesinlikle eve ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Yapılan denetimlerde kurallara uymayanlar tespit edilerek karantina oteline alınacaktır.

İngiltere’den gelen yolculara da Türkiye’den gelenler yolcularla aynı prosedür uygulanacak.

Daha önce C kategorisinde olan İngiltere’den gelenlere 7 günlük ev karantinası ardından ise yeniden duruma göre Sağlık Bakanlığı tarafından PCR testi uygulanacak.