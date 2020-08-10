Ünlü isimler Beşiktaş’a sahip çıktı

Beşiktaş Kulübü’nün başlattığı Bırakmam Seni kampanyası için Vodafone Park’ta düzenlenen ve canlı yayınlanan destek gecesinde siyah beyazlılar yaklaşık 100 milyon TL bağış topladı.

Beşiktaşlı ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan’ın sunuculuğunu yaptığı geceye; Barış Murat Yağcı, BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi, Erkan Petekkaya, Hakan Altun, Hülya Avşar, İsmail Demirci, Mehmet Erdem, Onur Buldu, Ömür Gedik, Zafer Algöz de konuk oldu.

Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Sergen Yalçın ile tüm branşlarda Beşiktaş forması giymiş eski ve faal sporcular ile antrenörler de yer aldı.

Siyah beyazlıların başkanı, açılış konuşmasında “Sayın Rahmi Koç’un kampanyamıza 10 milyon Lira destek vererek programımıza başlayacağımızı söylemek istiyorum” dedi. Çebi ayrıca, “Yönetim kurulum 5 milyon TL bağışta bulunuyor. Ben de Beşiktaş Başkanı olarak 5 milyon TL bağışta bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte camianın önde gelen isimlerinden Cemil Kazancı ve Nevzat Demir 2’şer milyon, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk de 1 milyon lira bağışladı. Bununla ismini vermek istemeyen iki kişi toplamda 4 milyon TL’lik bağışta bulundu.

Ünlü İsimlerden Bağış

Kampanyaya birçok ünlü isim de bağışta bulundu. Hülya Avşar (50Bin TL), Murat Boz (150Bin TL), Cem Yılmaz (20 Bin TL), Sarp Apak (20 Bin TL), Gökhan Tepe(11 Bin 903 Lira) Beşiktaş’a bağışta bulunan ünlüler. Haluk Levent ise “Online bir çalışma yaparak en az 120 bin tl toplayıp bağışlayacağız” diyerek takımına sahip çıktı.