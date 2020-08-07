KKTC: Bedelli askerlik yasasında değişiklikler

KKTC Bakanlar Kurulu tarafından, “Koronavirüs pandemisine karşı” alınan tedbirlerden biri olarak açıklanan “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde oy birliğiyle kabul edilerek Meclis Genel Kurulu’na sevk edildi.

Söz konusu Tasarı, Komite’de görüşüldüğü sürecin sonunda bazı değişikliklere uğradı.

Komite Başkanı, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yapılan değişikliklerle ilgili Kıbrıs Postası’na bilgiler verdi.

“TARİH SINIRLAMASI” VE “EĞİTİM ŞARTI” TASARI’DAN KALKTI

Hasipoğlu, Tasarı’nın, Bakanlar Kurulu’ndan; Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’ne gönderildiği ilk halinde, “1 Ocak 2016 tarihinden önce yurt dışına gidilme durumu ile ilgili olarak bir düzenleme” bulunduğunu, söz konusu “tarih ayrımını” Tasarı’dan çıkarttıklarını ifade etti.

Tasarı’nın ilk halinde, yoklama kaçağı olup, bedelli hakkından yararlanmak isteyenlerden “eğitim koşulu” aranmaktaydı…

Hasipoğlu ayrıca, Yasa’nın yürürlüğe gireceği tarihten önce KKTC’den ayrılan ve yoklama kaçağı, saklı ya da bakaya durumunda olanların “eğitim koşulu aranmaksızın”, hem yasadaki eğitim hakkından hem de 4 yıl çalışma şartıyla bedelli hakkından yararlanabileceğini ifade etti.

6 BİN STG YERİNE 5 BİN 500 STG

Öte yandan bedelli hakkından yararlanacak kişilerin yatırması gereken ücrette de değişiklik yapıldığını belirten Hasipoğlu, dövizdeki son artışın da Komite’de dikkate alındığını belirterek, “6 bin STG yerine 5 bin 500 STG olarak düzenlemeye gidilmiştir” dedi.

“ÖDEMELER YURTDIŞINDAKİ TEMSİLCİLİKLERDEN DE YAPILABİLECEK”

Yasa Tasarısı’ndaki diğer bir düzenlemenin de, ödemelerin yurtdışındaki KKTC temsilciliklerinden ya da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri’nden yapılabilmesi yönünde olduğunu belirten Hasipoğlu, şöyle devam etti:

“Bu şekilde kaçak durumda olan gençlerimiz artık KKTC’ne gelebilecekler. Her yıl yazılı olarak ASAL Şubeye başvurup bu Yasa kurallarına ve bulundukları ülke yasalarına uygun olarak askerlik ödevlerini tecil ettirerek her yıl KKTC’de 120 günü aşmamak kaydı ile kalabilirler.”

“BAŞVURUDA SÜRE SINIRINA DİKKAT”

Hasipoğlu, Değişiklik Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 ay içerisinde bedelli hakkına başvurulmasını gerektiğini belirterek, başvuru sürelerine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Başvuru tarihinden itibaren 1 ay içerisinde KKTC Dış Temsilciliklerine veya Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerine başvuruda bulunup 5 bin 500 STG. ödeme yapmak suretiyle askerlik yükümlülüklerini yerine getirebilirler. Meşru bir mazareti olmaksızın 12 ay içerisinde başvurmayanlar ile başvuru tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenler bu haktan yararlanamazlar.”

3 BİN STG’DEN; 2 BİN 500 STG’YE

Tasarı’daki bir diğer konunun; Askerlik Yasası uyarınca Bedelli Askerlik hizmetinin ilk 15 günlük süresini yerine getirip, ikinci 15 günlük hizmet süresini tamamlamamış olanlarla ilgili olduğunu belirten Hasipoğlu, ikinci 15 günlük hizmet süresinden, ASAL Şube’ye müracaat edip, 2 bin 500 STG ödeyerek muaf tutulabileceğini ifade etti.

Hasipoğlu, söz konusu miktarın, Tasarı’nın ilk halinde 3 bin STG olarak belirlendiğini, Komite’de bu rakamın 2 bin 55 STG’ye düşürüldüğünü kaydetti.

DÖRT YIL ÇALIŞMA ÜÇ YILA DÜŞTÜ

Son olarak Yüksek Öğrenime Bağlı Bedelli Askerlik konusunda da düzenlemeye gidildiğini ifade eden Hasipoğlu, yükseköğrenime bağlı olarak bedelli askerlik hakkını elde etmiş veya 31 Aralık 2020 tarihine kadar bu hakkı kazanacak olan kişilerin, yurt dışında 4 yıl çalışmış olma koşulu aranmaksızın, 3 yıl çalışmış olmasının yeterli sayılacağını kaydetti.

Bu düzenlemenin, pandemiden dolayı işini kaybetmiş veya işi kesintiye uğramış gençler için yapıldığını belirten Hasipoğlu, “Bu kategorideki kişiler 31 Aralık 2020 tarihine kadar ASAL Şubeye müracaat ettikleri ve 6,000 Stg (Altı Bin Sterlin) ödedikleri takdirde askerlik mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılırlar” dedi.

Kaynak: Kıbrıs Postası