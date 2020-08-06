Rum basını: “İngiltere’de öğrenim gören veya görmek isteyen öğrenciler kendi başlarının çaresine bakacak”

18 hours önce
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Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri ve Eğitim bakanlıklarının yaptıkları açıklamalarda, İngiltere’de üniversite eğitimi alan veya almayı planlayan Kıbrıslı öğrencilerin okul harçlarının AB üyeliği dönemindeki düzeyine indirilmesi konusunda doğrudan eğitim alacakları üniversiteyle iletişime geçmeleri gerektiğini duyurduklarını yazdılar.

Habere göre, “Birleşik Krallık Üniversiteler Birliği (Universities UK/UUK)” tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de öğrenim gören veya görmeyi hedefleyen yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitelerin programlarını iyi incelemesi ve harçlar konusunda üniversitelerle doğrudan iletişime geçmesi tavsiye edildi.

Kaynak: Kıbrıs Postası

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