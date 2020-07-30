Jet2 Güney Kıbrıs’a uçuşlarını durdurdu

Jet2 Güney Kıbrıs’a uçuşlarını 17 Ağustos’a kadar durdurduğunu açıkladı.

Hava yolu sirketi yaptığı açıklamada, farklı bir seçeneğinin olmadağını ve yeni koronavirüs kısıtlamalarının ülkeye etkisinden dolayı bu kararı almak zorunda kaldığını belirtti.

Jet2 Larnaka ve Baf’a uçuşlarını askıya aldığını kaydetti.

Yeni kurallar kapsamında, Rum Sağlık Bakanlığı, İngiltere’den ülkeye gidecek olan yolcular 1 Ağustos itibarıyla adaya girişte 72 saatlik PCR negatif test sonucu ibraz etmek zorunda olduğunu açıkladı.

Bu durumda İngiltere’den Güney Kıbrıs’a gidecekler 72 saatlik PCR negatif testiyle karantinasız ülkeye girebilecek.

Kıbrıs Cumhuriyeti, 13 Temmuz tarihinden itibaren ülkeye giriş yaparken “CyprusFlightPass” formunu ibraz etmeyen yolculara 300 Euro ceza kesecek veya geldikleri destinasyona geri gönderecek.

Online doldurma zorunluluğu olan “CyprusFlightPass” formunu bugüne kadar pek çok yolcunun el ile doldurduğu veya hiç ibraz etmediği bildirildi.

Ülkeye giriş yapan ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen yolcular ile ilgili Kıbrıslı Rum Ulaştırma Bakanı, “Ya 300 Euro ceza ödemeyi kabul edecekler veya geldikleri ülkeye geri gönderilecekler” dedi.