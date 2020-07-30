İngiltere’nin eski Ankara büyükelçisi MI6’in başına getirildi

İngiltere’nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore, dış istihbarat servisi MI6’in başına getirildi. 57 yaşındaki Moore 1987 yılında yaygın adı MI6 olan Gizli Haber Alma Servisi’ne (SIS) girmişti. Çeşitli diplomatik ve güvenlik görevlerinde bulunan Moore, sonbaharda Alex Younger’dan boşalan görevi devralacak.

Dışişleri Bakanlığı’nda görev yapan Richard Moore yeni göreviyle ilgili “Servisime geri dönmem ve liderlik etmem istendiği için bundan memnuniyet ve onur duydum” dedi. Moore “Cesur ve adanmış SIS ekibiyle yeniden çalışmayı iple çekiyorum” diye konuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da konuyla ilgili açıklamasında “SIS’e muazzam bir tecrübe ile dönüyor ve yorulmaz çabaları kamuoyunda nadiren görülen ancak Birleşik Krallık’ın güvenliği ve refahı için son derece kritik olan, bir grup erkek ve kadının çalışmalarını yönetecek” dedi.

Richard Moore Ocak 2014 ile Aralık 2017 arasında İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. Akıcı bir dille Türkçe konuşan Moore, görev yaptığı dönemde aktif bir Twitter kullanıcısı olarak zaman zaman Türkçe paylaşımlarda bulunmuştu.