Güney Kıbrıs İngiltere’yi B Kategorisine Aldı

Kıbrıs Cumhuriyeti,1 Ağustos’tan itibaren Birleşik Krallık’ı B kategorisi ülkelere alıyor.

7 hours önce
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Rum Sağlık Bakanlığ Birleşik Krallık’ın 1 Ağustos’tan itibaren B Kategorisine alınacağını açıkladı.

Sağlık bakanlığı, B Kategorisi ülkelerinden gelen yolcuların son üç gün içinde alınan negatif test sonucu sunmaları gerektiğini yineledi.

Uyruklarına bakılmaksızın tüm yolcuların, Kıbrıs’a giriş için https://cyprusflightpass.gov.cy/ adresinden izin almaları gerekiyor

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