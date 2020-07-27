Güney Kıbrıs İngiltere’yi B Kategorisine Aldı

\r\n\r\nRum Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f Birle\u015fik Krall\u0131k'\u0131n 1 A\u011fustos'tan itibaren B Kategorisine al\u0131naca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nSa\u011fl\u0131k bakanl\u0131\u011f\u0131, B Kategorisi \u00fclkelerinden gelen yolcular\u0131n son \u00fc\u00e7 g\u00fcn i\u00e7inde al\u0131nan negatif test sonucu sunmalar\u0131 gerekti\u011fini yineledi.\r\n\r\nUyruklar\u0131na bak\u0131lmaks\u0131z\u0131n t\u00fcm yolcular\u0131n, K\u0131br\u0131s'a giri\u015f i\u00e7in https:\/\/cyprusflightpass.gov.cy\/ adresinden izin almalar\u0131 gerekiyor