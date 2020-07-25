Tatar: Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan gelenlere 7 gün karantina yok

KKTC Ulusal Birlik Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 ve Ba\u015fbakan Ersin Tatar, \u201cne T\u00fcrkiye ne de G\u00fcney K\u0131br\u0131s\u2019tan gelenlere 7 g\u00fcn karantina uygulanmas\u0131 gibi bir durumun s\u00f6z konusu olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\u201d\r\n\r\nK\u0131br\u0131s Postas\u0131\u2019na\u00a0a\u00e7\u0131klama yapan Tatar, 7 g\u00fcnl\u00fck karantina T\u00fcrkiye ve G\u00fcney K\u0131br\u0131s\u2019tan KKTC gidenler\u00a0uygulanmayacak\u00a0dedi.\r\n\r\nTatar, \u201c 1 Temmuz\u2019dan sonra \u00fclkeye girenlere yakla\u015f\u0131k 24 bin test uyguland\u0131\u011f\u0131n\u0131 bunlardan sadece 23\u2019n\u00fcn pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131\u00a0 bu say\u0131n\u0131n da kabul edilebilir s\u0131n\u0131rlar i\u00e7inde bulundu\u011funu\u201d kaydetti.\r\n\r\nTatar, \u201c t\u00fcm kesimler ve halk\u0131n konulan kurallara uymas\u0131, gereken denetim ve yasal kovu\u015fturmalar\u0131n yap\u0131lmas\u0131 halinde a\u00e7\u0131lma s\u00fcrecinin ba\u015far\u0131 ile tamamlanaca\u011f\u0131na inand\u0131\u011f\u0131n\u0131\u201d ifade etti.\r\n\r\nTatar a\u00e7\u0131klamas\u0131nda \u015funlar\u0131 bildirdi:\r\n\r\n\u201c H\u00fck\u00fcmetimiz ve ilgili herkes sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n \u00f6neminin fark\u0131ndad\u0131r. Ancak ekonomi de \u00f6nemlidir. Dolay\u0131s\u0131 ile a\u00e7\u0131lma s\u00fcreci Koronavir\u00fcsle m\u00fccadelenin devam etti\u011finin bilinci ile devam ettirilecektir. Bu ba\u011flamda her ge\u00e7en g\u00fcn test kapasitemizi art\u0131r\u0131yoruz ve daha da art\u0131raca\u011f\u0131z.\r\n\r\nKuzey K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Cumhuriyeti\u2019ne 1 Temmuz\u2019dan bug\u00fcne deniz ve hava yoluyla 18 bin ki\u015fi geldi.\r\n\r\nBunlara ve \u00fclkemiz i\u00e7imdeki insanlara yakla\u015f\u0131k 24 bin test yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\nToplamda 23 pozitif vaka tespit edildi.\r\n\r\nBu vakalardan sadece 7\u2019si \u015fu anda hastanemizdedir ve durumlar\u0131 stabildir. Hi\u00e7birinin durumu a\u011f\u0131r de\u011fildir, yo\u011fun bak\u0131mda hastam\u0131z yoktur.\r\n\r\n5 ki\u015fi daha \u00f6nce hastanemizden taburcu edilmi\u015f, 11 vaka ise halen izolasyon otelimizdedir.\r\n\r\nLefko\u015fa\u2019daki Ayaktan Tan\u0131 Merkezi 45 yatakl\u0131 bir pandemi klini\u011fine d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclmektedir.\r\n\r\n150\u2019ye yak\u0131n solunum cihaz\u0131m\u0131z mevcuttur ve \u015fu ana kadar hi\u00e7 birini kullanma ihtiyac\u0131m\u0131z do\u011flam\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\nHal b\u00f6yleyken panik yaratacak, \u00fclkemiz ekonomisini olumsuz etkileyecek a\u00e7\u0131klamalar yapmak sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131za da halk\u0131m\u0131za da bir fayda sa\u011flamaz.\r\n\r\nDolay\u0131s\u0131yla herkese sa\u011fduyu \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yaparken bir kere daha ifade etmek isterim ki, ne T\u00fcrkiye ne de G\u00fcney K\u0131br\u0131s\u2019tan gelenlere 7 g\u00fcn karantina uygulanmas\u0131 gibi bir durum s\u00f6z konusu de\u011fildir.\r\n\r\nBen, t\u00fcm kesimler ve halk\u0131n konulan kurallara uymas\u0131 , gereken denetim ve yasal kovu\u015fturmalar\u0131n yap\u0131lmas\u0131 halinde a\u00e7\u0131lma s\u00fcrecinin ba\u015far\u0131 ile tamamlanaca\u011f\u0131na inan\u0131yorum.\u201d\r\n\r\n \r\n\r\nKanyak: K\u0131br\u0131s Postas\u0131