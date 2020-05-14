KKTC Ulaştirma Bakani Atakan: “bugün itibariyle tarifeli uçuşlarla ilgili net tarih yok”

KKTC Bay\u0131nd\u0131rl\u0131k ve Ula\u015ft\u0131rma Bakan\u0131 Tolga Atakan, bug\u00fcn itibariyle tarifeli u\u00e7u\u015flar\u0131n hangi \u015fartlarda, nas\u0131l yap\u0131laca\u011f\u0131, ne zaman ba\u015flayaca\u011f\u0131yla ilgili net bir yap\u0131, tarih olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n\r\nAtakan, \u201cHaziran ba\u015f\u0131nda tarifeli u\u00e7u\u015flar\u0131n ba\u015flayaca\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcnde iddialar ger\u00e7ekleri yans\u0131tm\u0131yor\u201d dedi.\r\n\r\n\r\n\r\n\u00dclkeye giri\u015flerle ilgili \u00fc\u00e7 a\u015famal\u0131 bir yap\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, birinci a\u015famada KKTC vatanda\u015flar\u0131n\u0131n \u00fclkeye d\u00f6nmesi oldu\u011funu belirtti, 1 Haziran\u2019dan sonras\u0131n\u0131 i\u015faret etti.\r\n\r\n\u0130kinci a\u015famada, \u00fclkede ikameti olmayan KKTC vatanda\u015flar\u0131n\u0131n \u00fclkeye al\u0131nmas\u0131n\u0131n s\u00f6z konusu olaca\u011f\u0131n\u0131, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc a\u015faman\u0131n ise \u00e7al\u0131\u015fma, \u00f6\u011frenim veya oturma amac\u0131yla burada bulunan, vatanda\u015f olmayan ama ya\u015fam d\u00fczenleri KKTC\u2019de olan ki\u015fileri kapsayaca\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n\r\nAtakan, \u201c\u0130kinci ve \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc a\u015fama i\u00e7in tarihsel bir planlama hen\u00fcz yok. \u015eu anda ilk a\u015fama i\u00e7in nerede, ka\u00e7 vatanda\u015f\u0131m\u0131z var, gelenler nerede karantinaya al\u0131nacak gibi planlamalar\u0131 yap\u0131yoruz. Ekonomik taraf\u0131n\u0131 hesaplayabilmek i\u00e7in ka\u00e7 vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n gelece\u011fini net olarak bilmemiz gerekiyor\u201d dedi.\r\n\r\nBakan Atakan vatanda\u015flar\u0131 da uyard\u0131, \u201c\u015eu ana kadar s\u00fcren disiplinin getirdi\u011fi ba\u015far\u0131y\u0131 hi\u00e7e sayan bir yap\u0131 i\u00e7ine girdi\u011fimizi g\u00f6zlemliyorum. Bu \u00e7ok tehlikeli bir rahatl\u0131k. Bir anda \u2018Her \u015fey bitti\u2019 havas\u0131na kap\u0131l\u0131r, tedbirleri elden b\u0131rak\u0131r, sosyal mesafe, ki\u015fisel korunma ve hijyen kurallar\u0131n\u0131 yerine getirmezsek, bug\u00fcne kadar ya\u015fam\u0131\u015f oldu\u011fumuz rahat s\u00fcreci tersine \u00e7evirecek bir duruma girebiliriz\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\nBRT\u2019de konu\u015fan Bay\u0131nd\u0131rl\u0131k ve Ula\u015ft\u0131rma Bakan\u0131 Tolga Atakan, pandemi s\u00fcrecini \u2018ikinci bir dalga olur mu, yay\u0131l\u0131m tehlikesi var m\u0131\u2019 gibi olas\u0131l\u0131klar\u0131 g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulundurarak de\u011ferlendirmek gerekti\u011fini kaydetti.\r\n\r\nBakanl\u0131ktan verilen bilgiye g\u00f6re, Atakan\u00a0 \u201c\u015eu ana kadar, bir\u00e7ok \u00f6nlemi yerinde ve zaman\u0131nda ald\u0131k. Ola\u011fan\u00fcst\u00fc bir durum ya\u015f\u0131yoruz. Ola\u011fan\u00fcst\u00fc durumlar da ola\u011fan\u00fcst\u00fc kararlar\u0131 gerektiriyor. Bu da ister istemez baz\u0131 ma\u011fduriyetler yarat\u0131yor. Geride b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z s\u00fcre\u00e7 bize net olarak g\u00f6steriyor ki, i\u00e7e kapanarak, salg\u0131n\u0131n \u0130talya, \u0130ngiltere veya Fransa\u2019da ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 boyutta olmas\u0131n\u0131 engelledik. Uzun zamand\u0131r pozitif vakam\u0131z yok. Son hastam\u0131z taburcu oldu\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n\u201cEkonominin \u00e7arklar\u0131n\u0131 d\u00f6nd\u00fcrmek bir kenara, \u015fu anda yurtd\u0131\u015f\u0131nda kalm\u0131\u015f ve d\u00f6nmeyi bekleyen \u00e7ok say\u0131da vatanda\u015f\u0131m\u0131z var\u201d diyen Atakan, bu vatanda\u015flar\u0131n geli\u015fiyle birlikte yeni bir riskin de ortaya \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131, t\u00fcm bunlar\u0131n de\u011ferlendirildi\u011fini ve gereken t\u00fcm \u00f6nlemler de al\u0131nmaya devam edece\u011fi i\u00e7in temkinli ama iyimser bir durumda olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\n\r\n\u201cTEDB\u0130R\u0130 ELDEN BIRAKIRSAK OLUMLU G\u0130DEN S\u00dcREC\u0130 TERS\u0130NE \u00c7EV\u0130REB\u0130L\u0130R\u0130Z\u201d\r\n\r\nKademeli a\u00e7\u0131lma karar\u0131yla birlikte ekonominin \u00e7arklar\u0131n\u0131n biraz olsun d\u00f6nmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131na i\u015faret eden Bakan Atakan, devletin gelirlerinde de vatanda\u015f\u0131n ekonomik aktivitelerinde de hareketlilik oldu\u011funu belirtti.\r\n\r\nBunu olumlu bir ivme olarak nitelendiren Atakan, havan\u0131n \u0131s\u0131nmas\u0131yla birlikte ki\u015filerde de bir rehavet g\u00f6zlemledi\u011fini belirtti.\r\n\r\nBakan Atakan s\u00f6zlerine \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\r\n\u201c\u015eu ana kadar s\u00fcren disiplinin getirdi\u011fi ba\u015far\u0131y\u0131 hi\u00e7e sayan bir yap\u0131 i\u00e7ine girdi\u011fimizi g\u00f6zlemliyorum. Bu \u00e7ok tehlikeli bir rahatl\u0131k. Bir anda \u2018Her \u015fey bitti\u2019 havas\u0131na kap\u0131l\u0131r, tedbirleri elden b\u0131rak\u0131r, sosyal mesafe, ki\u015fisel korunma ve hijyen kurallar\u0131n\u0131 yerine getirmezsek, bug\u00fcne kadar ya\u015fam\u0131\u015f oldu\u011fumuz rahat s\u00fcreci tersine \u00e7evirecek bir duruma girebiliriz. D\u0131\u015far\u0131da maske takmama ya da farkl\u0131 \u015fekillerde takma g\u00f6zlemliyoruz. \u00d6zellikle yo\u011fun olarak i\u015flem yap\u0131lan noktalarda al\u0131nan her t\u00fcrl\u00fc \u00f6nleme ra\u011fmen s\u0131ray\u0131 ve sosyal mesafeyi bozma y\u00f6n\u00fcnde yakla\u015f\u0131m var. \u015eunu unutmamak gerek; d\u00fcnyan\u0131n en do\u011fru karar\u0131n\u0131 da alsan\u0131z uygulayacak olan insand\u0131r. Bu tavr\u0131 da bu s\u00fcreci di\u011fer \u00fclkeler gibi ge\u00e7irmememize ve bir s\u00fcredir vaka \u00e7\u0131kmamas\u0131na ba\u011fl\u0131yorum. Herhalde \u2018bana bir \u015fey olmaz\u2019 d\u00fc\u015f\u00fcncesi kendini g\u00f6stermeye ba\u015flad\u0131. Bu vir\u00fcs bula\u015fma h\u0131z\u0131 olarak en h\u0131zl\u0131 olan vir\u00fcs. Buna g\u00f6re hareket etmek zorunday\u0131z.\u201d\r\n\r\n\u201cALINAN \u00d6NLEMLER\u0130N BA\u015eTA KEND\u0130 SA\u011eLI\u011eIMIZ \u0130\u00c7\u0130N OLDU\u011eUNU ANLAMAMIZ GEREK\u0130YOR\u201d\r\n\r\nBakan Tolga Atakan, en b\u00fcy\u00fck s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131n, t\u00fcm uyar\u0131lara ve m\u00fcdahalelere ra\u011fmen vatanda\u015f\u0131n ara\u00e7 kay\u0131t ve seyr\u00fcsefer biriminde sosyal mesafe kural\u0131na uymamas\u0131 oldu\u011funu belirtti.\r\n\r\n\u201cOnline \u00f6deme kolayl\u0131\u011f\u0131 da gelmesine ve online \u00f6demede y\u00fczde 10\u2019luk bir indirime ra\u011fmen vatanda\u015f\u0131m\u0131z direniyor. Bu \u015fekilde devam ederse dairenin \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 da duracakt\u0131r. Hi\u00e7bir \u015fey halk sa\u011fl\u0131\u011f\u0131ndan daha \u00f6nemli de\u011fil\u201d diyen Atakan, al\u0131nan t\u00fcm \u00f6nlemlerin ba\u015fta kendi sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in oldu\u011funu anlamam\u0131z gerekti\u011finin alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.\r\n\r\n\u201c\u00dcLKEYE 3 A\u015eAMALI G\u0130R\u0130\u015e PLANLANIYOR; \u0130LK\u0130 1 HAZ\u0130RAN\u2019DA KKTC\u2019DE \u0130KAMET EDEN \u00dcLKE VATANDA\u015eLARINI KAPSIYOR\u201d\r\n\r\n\u00dclkeye giri\u015flerle ilgili \u00fc\u00e7 a\u015famal\u0131 bir yap\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc anlatan Bakan Atakan, birinci a\u015famada, 1 Haziran\u2019dan itibaren, \u00fclkede ikamet eden KKTC vatanda\u015flar\u0131n\u0131n \u00fclkeye d\u00f6n\u00fc\u015flerinin olaca\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n\r\nAtakan, Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n koordinesiyle gelen herkesin 14 g\u00fcn karantinada kalaca\u011f\u0131n\u0131 da s\u00f6zlerine ekledi.\r\n\r\n\u015eu anda da sa\u011fl\u0131k maksad\u0131yla yurtd\u0131\u015f\u0131na gitmi\u015f vatanda\u015flar\u0131n sa\u011fl\u0131k raporlar\u0131n\u0131 Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019yla payla\u015farak, bakanl\u0131\u011f\u0131n onay\u0131 ald\u0131ktan sonra deniz yoluyla \u00fclkeye giri\u015f yapabildi\u011fini belirten Atakan, bu yolla gelenlerin durumlar\u0131na g\u00f6re hastane, ev karantinas\u0131 veya karantina merkezlerine g\u00f6nderildiklerini aktard\u0131.\r\n\r\nAtakan, \u201c\u0130kinci a\u015famada, \u00fclkemizde ikameti olmayan KKTC vatanda\u015flar\u0131 \u00fclkeye al\u0131nabilecek. \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc a\u015famada ise \u00fclkemizde \u00e7al\u0131\u015fma, \u00f6\u011frenim veya oturma amac\u0131yla bulunan, vatanda\u015f\u0131m\u0131z olmayan ama ya\u015fam d\u00fczenleri burada olan ki\u015filer alacak. \u0130kinci ve \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc a\u015fama i\u00e7in tarihsel bir planlama hen\u00fcz yok. \u015eu anda ilk a\u015fama i\u00e7in nerede, ka\u00e7 vatanda\u015f\u0131m\u0131z var, gelenler nerede karantinaya al\u0131nacak gibi planlamalar\u0131 yap\u0131yoruz. Ekonomik taraf\u0131n\u0131 hesaplayabilmek i\u00e7in ka\u00e7 vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n gelece\u011fini net olarak bilmemiz gerekiyor\u201d dedi.\r\n\r\n\r\n\r\n\u201c28 MAYIS TAR\u0130H\u0130NDE TAR\u0130FEL\u0130 U\u00c7U\u015eLARIN BA\u015eLAYACA\u011eI \u0130DD\u0130ALARI DO\u011eRU DE\u011e\u0130LD\u0130R\u201d\r\n\r\nBaz\u0131 havayolu \u015firketlerinin bilet sat\u0131\u015f\u0131na ba\u015flad\u0131\u011f\u0131, hatta 28 May\u0131s tarihini verdikleri y\u00f6n\u00fcndeki iddialar\u0131 da yan\u0131tlayan Tolga Atakan, bug\u00fcn itibariyle tarifeli u\u00e7u\u015flar\u0131n hangi \u015fartlarda, nas\u0131l yap\u0131laca\u011f\u0131, ne zaman ba\u015flayaca\u011f\u0131yla ilgili net bir yap\u0131, tarih olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nAtakan \u015funlar\u0131 ekledi:\r\n\r\n\u201cU\u00e7u\u015flar\u0131n 28 May\u0131s tarihinde olmayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyebilirim. Birka\u00e7 farkl\u0131 alternatif \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor. Avrupa Birli\u011fi, havayolu \u015firketleri, uluslararas\u0131 ta\u015f\u0131y\u0131c\u0131lar, sa\u011fl\u0131k ve ula\u015f\u0131m otoriteleriyle yo\u011fun bir \u00e7al\u0131\u015fma var. \u015eu an tart\u0131\u015f\u0131lan farkl\u0131 konular var. \u00d6rnek vereyim; bir g\u00f6r\u00fc\u015f baz\u0131 koltuklar\u0131 bo\u015f b\u0131rakarak u\u00e7u\u015flar\u0131n yap\u0131labilece\u011fi y\u00f6n\u00fcnde. Ancak havayolu \u015firketleri ise hem ekonomik anlamda hem de sa\u011fl\u0131k g\u00fcvenli\u011fi anlam\u0131nda bunun uygulanamayacak bir sistem oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor.\u201d\r\n\r\n\u201cU\u00c7U\u015eLARDAN \u00d6NCE, HAVAL\u0130MANLARINDA ALINACAK SA\u011eLIK \u00d6NLEMLER\u0130 VE UYGULAMA Y\u00d6NTEMLER\u0130 NETLE\u015eMEL\u0130\u201d\r\n\r\nSa\u011fl\u0131k otoritelerinin \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc kurallar\u0131n uygulanabilece\u011fi havalimanlar\u0131n\u0131n k\u0131s\u0131tl\u0131 oldu\u011funu da s\u00f6zlerine ekleyen Atakan, \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\r\n\u201c118 veya 120 ki\u015fi alacak bir u\u00e7u\u015fun check-in\u2019inin nas\u0131l yap\u0131laca\u011f\u0131, sosyal mesafe kural\u0131na g\u00f6re bu ki\u015filerin ayn\u0131 anda havaliman\u0131na nas\u0131l girece\u011fi, nas\u0131l g\u00fcvenlik ko\u015fullar\u0131ndan ge\u00e7irilece\u011fi \u00f6nemli. Biz de buna dahiliz. \u015eu anda Avrupa ve d\u00fcnyada bu konular tart\u0131\u015f\u0131l\u0131yor. Nas\u0131l bir havaliman\u0131 y\u00f6netimi, nas\u0131l bir u\u00e7u\u015f s\u00fcreci, \u00fclkeler aras\u0131nda sa\u011fl\u0131k konusunda nas\u0131l bir uyum olacak gibi konular \u00f6ne \u00e7\u0131k\u0131yor. Pasaport benzeri dijital bir sa\u011fl\u0131k belgesinin kullan\u0131m\u0131 tart\u0131\u015f\u0131l\u0131yor ama bununla ilgili t\u00fcm taraf \u00fclkelerin bu verilere ula\u015fabilece\u011fi bir yap\u0131 gerekiyor. Bu verilerin i\u00e7inde yolcunun test bilgisi de olacak. \u00c7\u00fcnk\u00fc u\u00e7ak gelsin de biz test yapal\u0131m demek de sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir y\u00f6ntem de\u011fil. Bununla ilgili de bir altyap\u0131 laz\u0131m. Bir yolcuyu, turisti test sonucu \u00e7\u0131kana kadar 6-7 saat havaliman\u0131nda bekletme imkan\u0131n\u0131z yok. Bunlar bir sonuca ba\u011flanmadan hi\u00e7bir havayolu \u015firketinin tarifeli u\u00e7ak seferi yapaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum. Haziran\u0131n ba\u015f\u0131nda tarifeli u\u00e7u\u015flar\u0131n ba\u015flayaca\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcnde iddialar ger\u00e7ekleri yans\u0131tm\u0131yor.\u201d\r\n\r\n