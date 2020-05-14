AB’den ulaşım ve turizme yönelik yol haritası

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında üye ülkelerdeki vaka sayılarında düşüşlerin başlaması ile birlikte ulaşım ve turizm sektörünün kademeli olarak açılmasını öngören tavsiye niteliğinde bir yol haritası açıkladı.

Yol haritası, AB Komisyonu’nun 5 üyesi tarafından Brüksel’de düzenlenen basın toplantısı ile duyuruldu.

AB Komisyonunun Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Kovid-19’un tüm üye ülkelerde “rutin yaşam” biçimini etkilediğine dikkati çekerek, birçok ülkede denge ve istikrar dönemine girildiğini kaydetti.

TURİZM VE SEYAHATE KADEMELİ DÖNÜŞ

Kyriakides, seyahat ve turizmin tekrar kademeli bir şekilde başlayabileceğini belirterek, “Aşı bulunmadığı müddetçe virüs bizimle olacak ve enfeksiyon riski sürecek. Bu nedenle katı sağlık önlemleri alarak turizm ve seyahate kademeli olarak ve yavaşça dönüş yapmalıyız.” açıklamasında bulundu.

Toplumların ve ekonominin tekrar açılması gerektiğini ifade eden Kyriakides, “Ancak ilk önceliğimiz her zaman kamu sağlığını korumak olmalı. Virüsün tekrar kontrolsüz bir şekilde yayılmasını göze alamayız. Bu yaz normal bir yaz olmayacak.” vurgusunu yaptı.

SAĞLIK KRİTERLERİ

AB Komisyonu’nun Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile birlikte sağlık açısından yol haritasında bazı kriterler oluşturduğunu aktaran Kyriakides, ilk olarak seyahatin yapılacağı ülkede Kovid-19 vakalarının ciddi oranda düşmüş olması gerektiğini belirtti.

Kyriakides, ikincil olarak ülkelerin yeterli sağlık kapasitesi olduğunu ortaya koyması gerektiğine dikkati çekerek, ayrım yapılmaksızın “tüm vatandaşlara” tedavi imkanı sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Üçüncü koşul olarak tüm ülkelerin test kapasitesinin yeterli olması gerektiğini kaydeden Kyriakides, dördüncü koşulun ise temas kontrolünün yürütülmesi olduğunu ifade etti.

Kyriakides, son olarak tüm üye ülkelerin hazırlık düzeyini ortaya koyan planları açıklaması gerektiğini belirterek, üye ülkeler arasında koordinasyonlu hareket edilmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Salgının ülke sınırı dinlemediğini hatırlatan Kyriakides , “Mevcut durumda bağışıklık pasaportları uygulamasını destekleyecek yeterli ve güvenilir bilimsel veri bulunmuyor.” diye konuştu.

“DIŞ SINIRLARININ AÇILMASINA İLİŞKİN BİR TAVSİYEMİZ BULUNMUYOR”

AB Komisyonu İçişleri’nden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, yol haritasının öncelikli olarak Schengen Bölgesi ve tüm AB üyeleri için hazırlandığını belirtti.

Johansson, “Henüz AB’nin dış sınırlarının açılmasına ilişkin bir tavsiyemiz bulunmuyor. Bu konuyu görüşmeye başlamamız gerekiyor. Öncellikli olarak iç sınırları ve Schengen bölgesinin açılmasını ele almalıyız. Daha sonra dış sınırların nasıl açılacağını görüşebiliriz. Salgın nedeniyle henüz bu noktaya gelmedik.” değerlendirmesinde bulundu

ULAŞIM

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, turizmin Avrupa ekonomisinin hayati bir parçası olduğuna dikkati çekti.

AB GSYH’nin yüzde 10’unun turizme dayandığını belirten Vestager, sektörün milyonlarca istihdam sağlandığını hatırlattı.

Vestager, hazırladıkları yol haritasında sağlık ve güvenliğin temel unsurlar olduğuna işaret ederek, ulaşım ve turizminde, bilim ışığında, dikkatli adımlarla ve kademeli biçimde normalleşmeyi amaçladıklarını anlattı.

UÇUŞLARA NAKİT İADESİ

Hava yolu firmalarının iptal edilen uçuşlarında tüketiciler için cazip çeşitli seçenekler sunabileceklerini söyleyen Vestager, “Avrupa’da tüketicilerin iptal olan uçak biletleri için nakit iadesi alma hakkı bulunuyor.” dedi.

Vestager, hava yolu şirketlerinin iptal edilen uçuş biletlerinin ücretlerini talep eden tüketicilere geri ödemekle yükümlü olduklarını vurgulayarak, “Bugün, Komisyon’un bu konudaki kararını ihlal eden üye ülkelere mektuplar gönderilecek.” diye konuştu.

UÇUŞLARDA KOLTUK ARASI BOŞLUK BIRAKILMAYACAK

AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Adina Valean da, bu aşamada hava yolu şirketlerinin salgın tedbiri olarak uçuşlarda orta koltukları boş bırakmaları gerekmeyeceğini söyledi.

Havalimanlarında çeşitli salgın protokolleri bulunduğunu anımsatan Valean, “Bu aşamada uçaklarda yolcu aralarında özellikle boş koltuk bırakılması tavsiyesinde bulunmuyoruz.” dedi.

Valean, uçaklarda yolcuların ve mürettebatın devamlı maske ve diğer çeşitli koruyucu ekipman kullanmalarını tavsiye ettiklerine dikkati çekerek, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ve ECDC’nin uçaklardaki durumu değerlendirmek üzere çalışma yaptıklarını ifade etti.

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ TURİZM

AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton da, milyonlarca insanın ulaşım ve turizm sektörlerinde çalıştıklarını anımsatarak, “Yol haritamızla, Avrupa’da turizminin sağlıklı ve güvenli bir şekilde devam etmesini hedefliyoruz.” dedi.

Breton, Kovid-19’a yönelik hazırlanan mobil uygulamaların isteğe bağlı, şeffaf, güvenli ve geçici olması gerektiğini anlattı.