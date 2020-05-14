AB’den ulaşım ve turizme yönelik yol haritası

Avrupa Birli\u011fi (AB) Komisyonu, yeni tip koronavir\u00fcs (Kovid-19) salg\u0131n\u0131nda \u00fcye \u00fclkelerdeki vaka say\u0131lar\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fc\u015flerin ba\u015flamas\u0131 ile birlikte ula\u015f\u0131m ve turizm sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn kademeli olarak a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6ren tavsiye niteli\u011finde bir yol haritas\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\nYol haritas\u0131, AB Komisyonu'nun 5 \u00fcyesi taraf\u0131ndan Br\u00fcksel'de d\u00fczenlenen bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 ile duyuruldu.\r\nAB Komisyonunun Sa\u011fl\u0131k ve G\u0131da G\u00fcvenli\u011finden Sorumlu \u00dcyesi Stella Kyriakides, Kovid-19'un t\u00fcm \u00fcye \u00fclkelerde "rutin ya\u015fam" bi\u00e7imini etkiledi\u011fine dikkati \u00e7ekerek, bir\u00e7ok \u00fclkede denge ve istikrar d\u00f6nemine girildi\u011fini kaydetti.\r\nTUR\u0130ZM VE SEYAHATE KADEMEL\u0130 D\u00d6N\u00dc\u015e\r\nKyriakides, seyahat ve turizmin tekrar kademeli bir \u015fekilde ba\u015flayabilece\u011fini belirterek, "A\u015f\u0131 bulunmad\u0131\u011f\u0131 m\u00fcddet\u00e7e vir\u00fcs bizimle olacak ve enfeksiyon riski s\u00fcrecek. Bu nedenle kat\u0131 sa\u011fl\u0131k \u00f6nlemleri alarak turizm ve seyahate kademeli olarak ve yava\u015f\u00e7a d\u00f6n\u00fc\u015f yapmal\u0131y\u0131z." a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.\r\nToplumlar\u0131n ve ekonominin tekrar a\u00e7\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini ifade eden Kyriakides, "Ancak ilk \u00f6nceli\u011fimiz her zaman kamu sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 korumak olmal\u0131. Vir\u00fcs\u00fcn tekrar kontrols\u00fcz bir \u015fekilde yay\u0131lmas\u0131n\u0131 g\u00f6ze alamay\u0131z. Bu yaz normal bir yaz olmayacak." vurgusunu yapt\u0131.\r\nSA\u011eLIK KR\u0130TERLER\u0130\r\nAB Komisyonu'nun Avrupa Hastal\u0131k \u00d6nleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile birlikte sa\u011fl\u0131k a\u00e7\u0131s\u0131ndan yol haritas\u0131nda baz\u0131 kriterler olu\u015fturdu\u011funu aktaran Kyriakides, ilk olarak seyahatin yap\u0131laca\u011f\u0131 \u00fclkede Kovid-19 vakalar\u0131n\u0131n ciddi oranda d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f olmas\u0131 gerekti\u011fini belirtti.\r\nKyriakides, ikincil olarak \u00fclkelerin yeterli sa\u011fl\u0131k kapasitesi oldu\u011funu ortaya koymas\u0131 gerekti\u011fine dikkati \u00e7ekerek, ayr\u0131m yap\u0131lmaks\u0131z\u0131n "t\u00fcm vatanda\u015flara" tedavi imkan\u0131 sa\u011flanmas\u0131 gerekti\u011finin alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.\r\n\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc ko\u015ful olarak t\u00fcm \u00fclkelerin test kapasitesinin yeterli olmas\u0131 gerekti\u011fini kaydeden Kyriakides, d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc ko\u015fulun ise temas kontrol\u00fcn\u00fcn y\u00fcr\u00fct\u00fclmesi oldu\u011funu ifade etti.\r\nKyriakides, son olarak t\u00fcm \u00fcye \u00fclkelerin haz\u0131rl\u0131k d\u00fczeyini ortaya koyan planlar\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131 gerekti\u011fini belirterek, \u00fcye \u00fclkeler aras\u0131nda koordinasyonlu hareket edilmesinin \u00f6nemli oldu\u011funa vurgu yapt\u0131.\r\nSalg\u0131n\u0131n \u00fclke s\u0131n\u0131r\u0131 dinlemedi\u011fini hat\u0131rlatan Kyriakides , "Mevcut durumda ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k pasaportlar\u0131 uygulamas\u0131n\u0131 destekleyecek yeterli ve g\u00fcvenilir bilimsel veri bulunmuyor." diye konu\u015ftu.\r\n"DI\u015e SINIRLARININ A\u00c7ILMASINA \u0130L\u0130\u015eK\u0130N B\u0130R TAVS\u0130YEM\u0130Z BULUNMUYOR"\r\nAB Komisyonu \u0130\u00e7i\u015fleri'nden Sorumlu \u00dcyesi Ylva Johansson, yol haritas\u0131n\u0131n \u00f6ncelikli olarak Schengen B\u00f6lgesi ve t\u00fcm AB \u00fcyeleri i\u00e7in haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\nJohansson, "Hen\u00fcz AB'nin d\u0131\u015f s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131na ili\u015fkin bir tavsiyemiz bulunmuyor. Bu konuyu g\u00f6r\u00fc\u015fmeye ba\u015flamam\u0131z gerekiyor. \u00d6ncellikli olarak i\u00e7 s\u0131n\u0131rlar\u0131 ve Schengen b\u00f6lgesinin a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131 ele almal\u0131y\u0131z. Daha sonra d\u0131\u015f s\u0131n\u0131rlar\u0131n nas\u0131l a\u00e7\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015febiliriz. Salg\u0131n nedeniyle hen\u00fcz bu noktaya gelmedik." de\u011ferlendirmesinde bulundu\r\nULA\u015eIM\r\n\u00a0AB Komisyonu K\u0131demli Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Margrethe Vestager, turizmin Avrupa ekonomisinin hayati bir par\u00e7as\u0131 oldu\u011funa dikkati \u00e7ekti.\r\nAB GSYH'nin y\u00fczde 10'unun turizme dayand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Vestager, sekt\u00f6r\u00fcn milyonlarca istihdam sa\u011fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatt\u0131.\r\nVestager, haz\u0131rlad\u0131klar\u0131 yol haritas\u0131nda sa\u011fl\u0131k ve g\u00fcvenli\u011fin temel unsurlar oldu\u011funa i\u015faret ederek, ula\u015f\u0131m ve turizminde, bilim \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda, dikkatli ad\u0131mlarla ve kademeli bi\u00e7imde normalle\u015fmeyi ama\u00e7lad\u0131klar\u0131n\u0131 anlatt\u0131.\r\nU\u00c7U\u015eLARA NAK\u0130T \u0130ADES\u0130\r\nHava yolu firmalar\u0131n\u0131n iptal edilen u\u00e7u\u015flar\u0131nda t\u00fcketiciler i\u00e7in cazip \u00e7e\u015fitli se\u00e7enekler sunabileceklerini s\u00f6yleyen Vestager, "Avrupa'da t\u00fcketicilerin iptal olan u\u00e7ak biletleri i\u00e7in nakit iadesi alma hakk\u0131 bulunuyor." dedi.\r\nVestager, hava yolu \u015firketlerinin iptal edilen u\u00e7u\u015f biletlerinin \u00fccretlerini talep eden t\u00fcketicilere geri \u00f6demekle y\u00fck\u00fcml\u00fc olduklar\u0131n\u0131 vurgulayarak, "Bug\u00fcn, Komisyon'un bu konudaki karar\u0131n\u0131 ihlal eden \u00fcye \u00fclkelere mektuplar g\u00f6nderilecek." diye konu\u015ftu.\r\nU\u00c7U\u015eLARDA KOLTUK ARASI BO\u015eLUK BIRAKILMAYACAK\r\nAB Komisyonu Ula\u015ft\u0131rmadan Sorumlu \u00dcyesi Adina Valean da,\u00a0 bu a\u015famada hava yolu \u015firketlerinin salg\u0131n tedbiri olarak u\u00e7u\u015flarda orta koltuklar\u0131 bo\u015f b\u0131rakmalar\u0131 gerekmeyece\u011fini s\u00f6yledi.\r\nHavalimanlar\u0131nda \u00e7e\u015fitli salg\u0131n protokolleri\u00a0 bulundu\u011funu an\u0131msatan Valean, "Bu a\u015famada u\u00e7aklarda yolcu aralar\u0131nda \u00f6zellikle bo\u015f koltuk b\u0131rak\u0131lmas\u0131 tavsiyesinde bulunmuyoruz." dedi.\r\nValean, u\u00e7aklarda yolcular\u0131n ve m\u00fcrettebat\u0131n devaml\u0131 maske ve di\u011fer \u00e7e\u015fitli koruyucu\u00a0 ekipman\u00a0 kullanmalar\u0131n\u0131 tavsiye ettiklerine dikkati \u00e7ekerek, Avrupa Havac\u0131l\u0131k Emniyeti Ajans\u0131 (EASA) ve ECDC'nin u\u00e7aklardaki durumu de\u011ferlendirmek \u00fczere \u00e7al\u0131\u015fma yapt\u0131klar\u0131n\u0131 ifade etti.\r\nSA\u011eLIKLI VE G\u00dcVENL\u0130 TUR\u0130ZM\r\nAB Komisyonu \u0130\u00e7 Pazardan Sorumlu \u00dcyesi Thierry Breton da, milyonlarca insan\u0131n ula\u015f\u0131m ve turizm sekt\u00f6rlerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 an\u0131msatarak, "Yol haritam\u0131zla, Avrupa'da turizminin sa\u011fl\u0131kl\u0131 ve g\u00fcvenli bir \u015fekilde devam etmesini hedefliyoruz." dedi.\r\nBreton, Kovid-19'a y\u00f6nelik haz\u0131rlanan mobil uygulamalar\u0131n iste\u011fe ba\u011fl\u0131, \u015feffaf, g\u00fcvenli ve ge\u00e7ici olmas\u0131 gerekti\u011fini anlatt\u0131.