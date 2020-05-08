Tatar düğmeye bastı: KKTC İngiltere’ye bağlansın diyen Tibuk’a soruşturma

\r\n\r\nKKTC Ba\u015fbakan\u0131 Ersin Tatar\u2019\u0131n Merit Oteller Grubu sahibi Besim Tibuk\u2019un Fetullah G\u00fclen cemaatini \u00f6v\u00fcc\u00fc s\u00f6zleri ile ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131lmas\u0131 i\u00e7in Polis Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019n\u00fcn ba\u011fl\u0131 oldu\u011fu G\u00fcvenlik Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131 ile isti\u015fare halinde oldu\u011fu ifade edildi.\r\n\r\nGe\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde 'KKTC \u0130ngiltere'ye ba\u011flans\u0131n' \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131yla g\u00fcndem olan Merit Oteller Grubu'nun Sahibi Besim Tibuk hakk\u0131nda Fethullah G\u00fclen cemaatini \u00f6ven ifadeler kulland\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in, Ba\u015fbakan Ersin Tatar'\u0131n soru\u015fturma a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131 istedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\nK\u0131br\u0131s Postas\u0131\u2019na ula\u015fan bilgilere g\u00f6re ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde farkl\u0131 farkl\u0131 programlarda sarf etti\u011fi s\u00f6zler nedeniyle Diyalog TV\u2019nin yay\u0131nlar\u0131n\u0131n RT\u00dcK taraf\u0131ndan T\u00fcrksat\u2019tan \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 \u00fczerine incelemeye al\u0131nan Tibuk\u2019un s\u00f6zleri aras\u0131nda ge\u00e7mi\u015fte cemaati \u00f6ven ifadeler de oldu\u011funun belirlendi\u011fi ifade ediliyor.\r\n\r\nFethullah G\u00fclen cemaatinin KKTC'de 'ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc' listesinde olmas\u0131 hasebiyle bu konuda harekete ge\u00e7en Ba\u015fbakan Tatar, G\u00fcvenlik Kuvvetleri Komutan\u0131\u2019ndan Tibuk ile ilgili soru\u015fturma s\u00fcrecini ba\u015flatmas\u0131n\u0131 istedi\u011fi ifade edildi.