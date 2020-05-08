Tatar düğmeye bastı: KKTC İngiltere’ye bağlansın diyen Tibuk’a soruşturma

3 days önce
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KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın Merit Oteller Grubu sahibi Besim Tibuk’un Fetullah Gülen cemaatini övücü sözleri ile ilgili soruşturma başlatılması için Polis Genel Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile istişare halinde olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde ‘KKTC İngiltere’ye bağlansın’ çıkışıyla gündem olan Merit Oteller Grubu’nun Sahibi Besim Tibuk hakkında Fethullah Gülen cemaatini öven ifadeler kullandığı için, Başbakan Ersin Tatar’ın soruşturma açılmasını istediği öğrenildi.

Kıbrıs Postası’na ulaşan bilgilere göre geçtiğimiz günlerde farklı farklı programlarda sarf ettiği sözler nedeniyle Diyalog TV’nin yayınlarının RTÜK tarafından Türksat’tan çıkarılması üzerine incelemeye alınan Tibuk’un sözleri arasında geçmişte cemaati öven ifadeler de olduğunun belirlendiği ifade ediliyor.

Fethullah Gülen cemaatinin KKTC’de ‘terör örgütü’ listesinde olması hasebiyle bu konuda harekete geçen Başbakan Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’ndan Tibuk ile ilgili soruşturma sürecini başlatmasını istediği ifade edildi.

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