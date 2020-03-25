Kuzey Kıbrıs’ta “Koronavirüs Testi ve Sorgulama” sitesi devreye girdi

Dünyayı hızla saran koronavirüs’e karşı Kuzey Kıbrıs’ta alınan önlemlere bir yenisi eklendi.

KKTC doktorlarından Üroloji Uzmanı ve Organ Nakil Cerrahı Dr. Necmi Bayraktar, sosyal medya hesabından “Koronavirüs Testi ve Sorgulama” sitesinin devreye girdiğini duyurdu.

Bayraktar, yapmış olduğu açıklamada şüpheli ve pozitif vaka ile temaslı kişileri takip edebilmek, iletişimi sağlamak ve KKTC için epidemiyolojik bir harita oluşturmak için duyarlı vatandaşların siteye girerek gerekli bilgileri doldurmalarını istedi.

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