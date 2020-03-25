İngiltere’den Türkiye’ye dönen 100 kaymakam adayı karantinaya alındı

İngiltere’de bulunan yaklaşık 100 kaymakam adayı ile ailelerinden oluşan 142 kişilik kafile ilk olarak İstanbul Havaalanı’na götürüldü.

Yurt dışından getirilerek Sakarya’da karantina altına alınan vatandaş sayısı ise toplamda yaklaşık bin 283 oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından 7 ülkeden 3 bin 358 vatandaşın Türkiye’ye getirileceği açıklanmıştı.

Bu kapsamda eğitim için İngiltere’de bulunan yaklaşık 100 kaymakam adayı ile ailelerinden oluşan 142 kişilik kafile ilk olarak İstanbul Havaalanı’na getirildi.

Uçaktan inen 142 kişi burada geçirildikleri sağlık kontrolleri sonrasında Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait Arif Nihat Asya Öğrenci Yurduna getirildi.

Yurdun girişinde otobüslerden tek tek geniş güvenlik önlemleri altında indirilen vatandaşlar, tekrardan sağlık kontrollerinden geçirilip bilgileri alındıktan sonra ayrı ayrı odalara yerleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ile psikologların destek sunacağı ve sağlık durumları sürekli kontrol altında tutulacak olan vatandaşların aksi bir durum olmaması halinde 14 gün sonra evlerine gönderileceği öğrenildi.