İngiltere’den Türkiye’ye dönen 100 kaymakam adayı karantinaya alındı

\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de bulunan yakla\u015f\u0131k 100 kaymakam aday\u0131 ile ailelerinden olu\u015fan 142 ki\u015filik kafile ilk olarak \u0130stanbul Havaalan\u0131\u2019na g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\nYurt d\u0131\u015f\u0131ndan getirilerek Sakarya\u2019da karantina alt\u0131na al\u0131nan vatanda\u015f say\u0131s\u0131 ise toplamda yakla\u015f\u0131k bin 283 oldu.\r\n\r\nD\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu taraf\u0131ndan 7 \u00fclkeden 3 bin 358 vatanda\u015f\u0131n T\u00fcrkiye'ye getirilece\u011fi a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nBu kapsamda e\u011fitim i\u00e7in \u0130ngiltere\u2019de bulunan yakla\u015f\u0131k 100 kaymakam aday\u0131 ile ailelerinden olu\u015fan 142 ki\u015filik kafile ilk olarak \u0130stanbul Havaalan\u0131\u2019na getirildi.\r\n\r\nU\u00e7aktan inen 142 ki\u015fi burada ge\u00e7irildikleri sa\u011fl\u0131k kontrolleri sonras\u0131nda Sakarya\u2019n\u0131n Serdivan il\u00e7esinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait Arif Nihat Asya \u00d6\u011frenci Yurduna getirildi.\r\n\r\nYurdun giri\u015finde otob\u00fcslerden tek tek geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri alt\u0131nda indirilen vatanda\u015flar, tekrardan sa\u011fl\u0131k kontrollerinden ge\u00e7irilip bilgileri al\u0131nd\u0131ktan sonra ayr\u0131 ayr\u0131 odalara yerle\u015ftirildi.\r\n\r\nGen\u00e7lik ve Spor Bakanl\u0131\u011f\u0131 yetkilileri ve Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakanl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6revli sosyolog ile psikologlar\u0131n destek sunaca\u011f\u0131 ve sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131 s\u00fcrekli kontrol alt\u0131nda tutulacak olan vatanda\u015flar\u0131n aksi bir durum olmamas\u0131 halinde 14 g\u00fcn sonra evlerine g\u00f6nderilece\u011fi \u00f6\u011frenildi.