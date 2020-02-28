Kıbrıs’ta koronavirüs nedeniyle sınırlar kapatıldı

3 hours önce
0 186 Bir dakikadan az

Kıbrıs’ta koronavirüs nedeniyle, kuzey ve güney arasında geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının geçici olarak kapatılması kararı alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, sınır kapılarının kapatılması ile ilgili Güney Kıbrıs Lideri Nikos Anastasiadis’in, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı aradığını söyledi.

Kararı Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun aldığını ifade eden Burcu, “Nikos Anastasiadis telefon görüşmesinde, Rum Bakanlar Kurulu kararına göre, bir hafta sonra yeniden değerlendirmek üzere Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarındaki geçişleri askıya aldıklarını söyledi” dedi.

Burcu, “Bu kararın koronavirüsün yayılma tehlikesinin önüne geçme gerekçesiyle alındığını belirten Anastasiadis, diğer noktaların geçişlere açık kalmaya devam edeceğini, bu kapılardaki tedbirlerin artırılacağını söyledi” dedi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 day önce
187

Suudi Arabistan Koronavirüs sebebiyle umre ziyaretlerini askıya aldı

1 week önce
545

Koronavirüs korkusu nedeniyle güvenli liman altın rekor üstüne rekor kırıyor

2 weeks önce
406

Koronavirüs nedeniyle tuvalet kağıdı sıkıntısı yaşanan Hong Kong’da bıçaklı tuvalet kağıdı soygunu

3 weeks önce
2,485

İngiltere’de 8. Koronavirüs vakası sonrası ciddi tehdit ilan edildi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin